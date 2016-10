Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur gegenseitigen Bevollmächtigung

(ots) - In guten wie in schlechten Tagen sollen sich

Eheleute helfen und beistehen. Das schwören sich Mann und Frau bei

der Trauung. Eine schwere Krankheit, Pflegebedürftigkeit und der

Umzug in ein Heim sind weiß Gott schlechte Tage - und so ist der

Gesetzentwurf des Bundesrates, der in solchen Fällen eine

gegenseitige Bevollmächtigung vorsieht, konsequent. Wohlweislich sind

Vermögensangelegenheiten ausgeklammert, denn beim Geld hört nicht

nur die Freundschaft, sondern auch die Liebe auf. Niemand ist gern

hilflos, der Gedanke daran wird bis zum Sanktnimmerleinstag

weggeschoben. Deshalb sind Vorsorgevollmachten längst noch nicht gang

und gäbe. Die Bundesratsregelung würde einen Automatismus schaffen,

für klare Verhältnisse sorgen und zudem den Wert der Ehe und

eingetragener Partnerschaften erhöhen. Kein schlechtes Signal in

einer Zeit, in der jede zweite Ehe zerbricht. Auch dieser Entwicklung

trägt der Gesetzentwurf Rechnung, indem er getrennt lebende Ehepaare

ausnimmt. Wenn er und sie nur noch auf dem Papier zusammen sind, ist

kaum zu erwarten, dass sich die beiden beistehen - schon gar nicht

in den schlechten Tagen.







