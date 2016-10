Der Winter wird hell und gemütlich – mit Lampen von massivum

Hänge-, Steh und Tischlampen von massivum bringen Licht in die dunkle Jahreszeit

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Oktober 2016 – Die Tage werden kürzer? Wie schön! Denn mit der richtigen Beleuchtung wird das eigene Zuhause im Herbst und Winter jetzt besonders gemütlich in Szene gesetzt. Fans des skandinavischen Einrichtungsstils werden bei massivum genauso fündig wie Anhänger des klassischen Landhauslooks oder Liebhaber eines modernen Industrial Styles: Der Möbelanbieter hat eine große Auswahl an Stehleuchten, Hänge- und Wandlampen sowie Tischleuchten in unterschiedlichsten Ausführungen und Größen im Sortiment.



Warmes Licht zaubert eine harmonische Wohlfühlatmosphäre - gerade in den dunkleren Monaten sind formschöne Lampen daher eine Bereicherung für jede Wohnungseinrichtung. Experten sind hier die Skandinavier, schließlich müssen sie jedes Jahr sehr lange mit sehr wenig Tageslicht auskommen. Auch massivum hat sich bei einigen Lampenmodellen Anregungen aus dem hohen Norden geholt: So sorgen beispielsweise die Hänge- und Stehlampen der Serie Livigno für erhellende Stunden im skandinavisch inspirierten Stil. Der Möbelanbieter kombiniert helle Stoffe in Leinenoptik mit natürlichen Elementen wie rustikalem Holz bzw. wählt ein Tau für die Lampenaufhängung. Die freundlichen Farben der Lampenschirme, wie Gelb, Hellblau, Türkis oder Natur, unterstreichen die Frische dieses unangestrengten Looks.



Auch wer sich lieber traditionell einrichtet, findet bei massivum zahlreiche Modelle. So unterstreicht beispielsweise Wandlampe Rosen mit ihren natürlichen Materialien und klassischen Formen den Landhausstil harmonisch, während Hängelampe Adora aus bronzefarbenem Metall die passende Ergänzung zum englischen Chesterfield-Sofa ist.



Wer lieber einen spannenden Kontrast setzen oder seine Wohnung wie ein modernes Loft einrichten möchte, greift einfach zu einer Lampe im lässigen Industrial Style. So erinnert Stehlampe Studio an einen Scheinwerfer und Hängelampe Nixon setzt mit einer coolen Kombination aus dunklem Metall und Glas alles ins rechte Licht. Auch modische Trendsetter werden bei massivum fündig: Hängelampe Fenne sorgt mit ihrem Schirm aus verkupfertem Metall im angesagten Roségold für einen außergewöhnlichen Akzent.





Wohnindividualisten finden bei massivum auch eine umfangreiche Auswahl an Treibholzlampen. Das natürliche Material verarbeitet der Möbelanbieter zu originellen Lampenfüßen bei Tisch- und Stehmodellen, die stilecht mit hellen Schirmen aus reinem Leinen kombiniert werden. Lässiges Strandhausfeeling lässt sich so auch im Januar ganz bequem erzielen.



Neben diesen Modellen hat massivum viele weitere Lampen für die unterschiedlichsten Stile im Programm. Ein Überblick über das umfangreiche Angebot ist unter https://www.massivum.de/lampen zu finden. Unter den folgenden Links sind die jeweiligen Modelle mit aufgeführt:



Stehleuchten: https://www.massivum.de/lampen/stehleuchten

Wandleuchten: https://www.massivum.de/lampen/wandleuchten

Tischleuchten: https://www.massivum.de/lampen/tischleuchten

Hängeleuchten: https://www.massivum.de/lampen/haengeleuchten

Treibholzlampen: https://www.massivum.de/lampen/treibholzlampen







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.massivum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing OHG

Vivien Gollnick

Public Relations

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 24

Fax: +49 531 387 33 44

v.gollnick(at)profil-marketing.com



Datum: 14.10.2016 - 22:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1412724

Anzahl Zeichen: 3289

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Vivien Gollnick

Stadt: Braunschweig

Telefon: +49 531 387 33 24



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung