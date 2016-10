Lausitzer Rundschau: Eine Ungereimtheit mehr



DNA-Spuren im Mordfall Peggy weisen auf den NSU

(ots) - Der NSU-Komplex ist auch fünf Jahre nach seiner

Enttarnung immer noch für bizarre Überraschungen gut. Zwischen dem

selbsternannten Nationalsozialistischen Untergrund und dem

mysteriösen Fall der vor 15 Jahren verschwundenen Peggy gibt es nun

offenbar eine Verbindung. Ein Paukenschlag ist das. Aber wenn man

sich die enthemmte Brutalität des Trios noch einmal in Erinnerung

ruft, dann, so scheint es, ist nichts mehr auszuschließen. Jedenfalls

ist jetzt wieder ein Teil mehr im großen NSU-Puzzle gefunden worden,

das weiter zusammengesetzt werden muss. Beate Zschäpe, die einzige

Überlebende des Terrortrios, könnte die fehlenden Bestandteile

beisteuern. Macht sie aber nicht. Deswegen muss man weiter auf die

Arbeit der Ermittler hoffen. Was schwer genug fällt, wenn man

bedenkt, wie viele Pannen und Versäumnisse es in den Jahren vor und

nach der Aufdeckung des NSU gegeben hat. Der NSU-Komplex birgt noch

immer zahlreiche Ungereimtheiten, die auf Klärung warten. Nun auch

durch den Fall Peggy.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.10.2016 - 23:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1412727

Anzahl Zeichen: 1353

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung