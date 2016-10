Lausitzer Rundschau: Der Staat funktioniert



Bund und Länder regeln Finanzbeziehungen neu

(ots) - Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf.

Für die Politik gilt das erst recht. Seit Jahren schon redet man sich

dort die Köpfe heiß über eine gigantische Umverteilungsmaschine

namens Länderfinanzausgleich. Das komplizierte System aus Geben und

Nehmen hält den Staat am Laufen, stößt aber immer mehr an Grenzen.

Dabei ist die Grundidee genauso einfach wie plausibel: Die Starken

helfen den Schwächeren. Im Grundgesetz findet sich dafür das Gebot

gleichwertiger Lebensverhältnisse, egal, ob jemand in München oder in

Vorpommern wohnt. Das Problem ist freilich, dass es unter den 16

Bundesländern wegen der wirtschaftlichen Unterschiede sehr viele

schwache gibt, aber nur ganz wenige starke. Aktuell ist das

Verhältnis zwölf zu vier. Vom eigentlichen Länderfinanzausgleich,

der mittlerweile fast zweistellige Milliardenströme ausmacht, zahlt

das "reiche" Bayern aktuell mehr als die Hälfte, während das "arme"

Berlin mehr als ein Drittel der Gesamtsumme erhält. Solidarität muss

sein. Aber klar ist auch: Wenn die Geberländer so viel abtreten

müssen, dass sich Leistung eigentlich nur noch wenig lohnt, dann wird

das nicht auf Ewigkeit gut gehen. Der Bund konnte lange zuschauen,

wie sich die "Provinzfürsten" deshalb untereinander in die Haare

bekamen - obwohl er über Bundesergänzungszuweisungen und andere

einschlägige Hilfen ebenfalls im "Maschinenraum" des Finanzausgleichs

sitzt. Bis hin zur Verfassungsklage wurde bei den Ländern mit harten

Bandagen gekämpft. Doch die haben sich nun erledigt. Durch die

jüngsten Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern wird das Geben und

Nehmen auf eine neue Grundlage gestellt, wird der

Umverteilungsmechanismus ein bisschen gerechter. Allen Beteiligten

saß dabei auch die Zeit im Nacken. Für den in drei Jahren

auslaufenden Solidarpakt muss Ersatz her, und zwar so, dass nicht nur

die strukturschwachen Regionen im Osten weiter etwas davon haben,



sondern auch die, die es in den alten Ländern nötig haben. Wolfgang

Schäuble und seine Amtsnachfolger müssen mit deutlich mehr Kosten

kalkulieren, als der Bund lange Zeit zu geben bereit war. Für den

Bürger indes macht das keinen Unterschied. Ihn muss nicht kümmern,

aus welchen Töpfen genau die Aufwendungen für Bildung,

Grundsicherung, Wohnraumförderung oder Verkehrsausbau beglichen

werden. Er muss sich aber darauf verlassen können, dass der Staat

solchen Anforderungen nachkommt, dass das Gemeinwesen im Sinne des

Grundgesetzes funktioniert. Und wenn dies im föderalen Frieden

geschieht, umso besser. Bund und Länder haben dafür am Freitag

zweifellos einen großen Durchbruch erzielt.







