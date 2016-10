Zahnarzt in Vaihingen: Bei Zahnreinigung auf Qualität achten

Bei der professionellen Zahnreinigung können verschiedene Methoden zur Anwendung kommen

Professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt in Vaihingen. (Bildquelle:©Pixelot - Fotolia.com)

(firmenpresse) - VAIHINGEN AN DER ENZ. Wenigstens einmal pro Jahr hat eine professionelle Zahnreinigung (http://praxis-konstantinovic.de/blog/professionelle-zahnreinigung/artikel-zahnreinigung/news/zahnarzt-in-vaihingen-bei-zahnreinigung-auf-qualitaet-achten.html) (PZR) einen festen Platz im Terminkalender deutscher Patienten. Und das nicht ohne Grund. Vor allem in mit der Zahnbürste schwer zugänglichen Zahnzwischenräumen können Beläge nicht vollständig entfernt werden. Eine professionelle Zahnreinigung ist ein komplexer Vorgang. Gleich mehrere Methoden kommen zur Anwendung. "Eine professionelle Zahnreinigung sollte vor allem eines sein - professionell. Die Folgen einer unsachgemäß oder nicht gründlichen Zahnreinigung können gravierend sein. Aus diesem Grund sollte eine professionelle Zahnreinigung nur durch den Zahnarzt oder speziell ausgebildetes Fachpersonal - beispielsweise durch eine zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin -in einer Zahnarztpraxis durchgeführt werden", empfiehlt Zahnarzt (http://praxis-konstantinovic.de/blog/professionelle-zahnreinigung.html) Pedja Konstantinovic, der zusammen mit seinem Vater Dr. Branislav Konstantinovic in Vaihingen an der Enz eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis führt.



Zahnarzt (http://praxis-konstantinovic.de/home.html) in Vaihingen: Zahnreinigung nur durch Expertenhand



Bei einer Zahnreinigung geht es zunächst darum, weiche und harte Ablagerungen auf den Zähnen und in den Zahnzwischenräumen gründlich zu entfernen. Oft reicht es aus, die Beläge mit speziellen zahnärztlichen Instrumenten oder mit Hilfe von Ultraschall, Pulverstrahl sowie Wasser- und Luftstrahl per Hand zu beseitigen. Auch können kleine Bürsten in unterschiedlichen Stärken, Zahnseide oder feinstes Sandpapier zur Reinigung der Zähne eingesetzt werden. Erst wenn alle Zahnbeläge entfernt sind, werden die Zähne poliert und mit einem speziellen Fluoridlack versehen, der die Zähne widerstandsfähig machen soll. Eine nicht sach- und fachgerecht durchgeführte Zahnreinigung wird nicht zu dem gewünschten Erfolg führen.





Sach- und fachgerecht durchgeführte professionelle Zahnreinigung in Vaihingen



So können die Zahnhälse durch eine zu intensive Reinigung vorübergehend überempfindlich reagieren. Der Zahnarzt hat die Möglichkeit, solche Überempfindlichkeiten zu behandeln. Auch können Implantate durch eine unsachgemäße Zahnreinigung beschädigt werden. Zahnarzt Pedja Konstantinovic aus Vaihingen bespricht mit seinen Patienten die einzelnen Schritte der professionellen Zahnreinigung und klärt die Rahmenbedingungen der Behandlung ab. Nicht selten bedarf es bestimmter Schutzvorkehrungen. Wichtig für den in Vaihingen niedergelassenen Zahnarzt Konstantinovic sind auch Informationen über Erkrankungen und Medikamente, die der Patient regelmäßig einnimmt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://praxis-konstantinovic.de/home.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

In der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic und P. Konstantinovic ist eine hochwertige Implantologie erste Wahl. Die Implantologie / Zahnersatz ist für die Zahnärzte ein Routineeingriff.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic& P. Konstantinovic

PresseKontakt / Agentur:

Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic & P. Konstantinovic

Dr. Branislav Konstantinovic

Stuttgarter Str. 33

71665 Vaihingen / Enz

mail(at)webseite.de

07042 / 98017

http://praxis-konstantinovic.de/home.html



Datum: 15.10.2016 - 00:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1412729

Anzahl Zeichen: 2923

Kontakt-Informationen:

Firma: Gemeinschaftspraxis Dr. B. Konstantinovic& P. Konstantinovic

Ansprechpartner: Dr. Branislav Konstantinovic

Stadt: Vaihingen / Enz

Telefon: 07042 / 98017





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung