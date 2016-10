Foto- oder Laptop-Rucksack? Beides

Der variable Shock Pro von booq bringt ein separates Fach für Kameras oder anderes Zubehör mit

(firmenpresse) - Sierra Madre, USA, im Oktober 2016 – Jetzt können kreative Profis einpacken: Im Shock Pro, dem neuen Rucksack von booq, lassen sich Alltagsbegleiter wie Laptop oder MacBook, iPad und Smartphone sowie jede Menge Zubehör sicher und ordentlich verstauen. Auch die Digital- oder Systemkamera findet im wasserfesten Extrafach ein solides Zuhause für unterwegs, das sich mit dem separat erhältlichen Einsatz CamShell passend auspolstern lässt. Ist die Kamera nicht an Bord, kann das Fach anderweitig genutzt werden, beispielsweise für das Sport-Outfit.



„Viele unserer Kunden wünschten sich einen zuverlässigen Allrounder für Alltag, Sport und Reisen“, erklärt Thorsten Trotzenberg, Gründer und Inhaber von booq. „Oft ist die Kamera mit auf Tour - aber eben nicht immer. Daher haben wir den Shock Pro entwickelt. Dieser Laptop-Rucksack bietet gerade kreativen Profis größtmögliche Flexibilität: Ist die Kamera dabei, wird einfach das CamShell eingesetzt - dann ist sie so sicher untergebracht wie in einem speziellen Fotorucksack. Ohne Einsatz bietet das Extrafach zusätzlichen Stauraum für Kleidung oder Zubehör.“



Das separat erhältliche Kameragehäuse aus Hartschaum ist mit einem weichen Nylex-Gewebe gefüttert. Die gepolsterten Trennfächer lassen sich flexibel mit Klettbändern sichern, so dass Kamera und Objektiv sicher geschützt werden. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Einsatz problemlos entnehmen.



Auch das weitere Innenleben des hochwertigen Rucksacks ist präzise durchdacht: Im Laptopfach lässt sich ein MacBook bis 15 Zoll Format oder ein 16,4 Zoll großes Notebook gut geschützt unterbringen. Die weiche Polsterung des Laptopfachs sorgt dafür, dass nichts verkratzt. Im großen Innenfach ist reichlich Platz für Bücher oder Dokumente. Unterteilungen und Fächer sorgen dafür, dass auch iPad und Smartphone sowie kleineres Zubehör ordentlich verstaut werden können und dabei schnell im Zugriff sind. Schlüssel können bequem an den Schlüsselring geclippt werden, der mit anderen Taschen von booq kompatibel ist. In die seitlichen Außenfächer passen Trinkflaschen oder ein Regenschirm.





Die Außenhaut aus hochwertigem Ballistic-Nylon mit wasserabweisender Beschichtung und gummierten Reißverschlüssen sorgt dafür, dass der Inhalt trocken bleibt – auch bei kräftigen Herbstschauern. Selbst wenn der Rucksack voll gepackt ist, lässt er sich komfortabel tragen: Ergonomische Rückenpolster und ein verstellbarer Brustgurt helfen dabei.



Der Shock Pro ist ab sofort im Online Shop von booq zum UVP von 195 Euro inklusive MwSt. erhältlich.



Der Einsatz für die Kamera CamShell kostet 50 Euro inklusive MwSt. Beim Kauf beider Produkte bietet booq einen Rabatt von 40 Euro auf den Kaufpreis des CamShells.



booq - Taschen für Creative Professionals

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.

