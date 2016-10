Socken verschenken wird jetzt richtig spannend – mit URU SOLOSOCKS™

Vielseitig und umweltfreundlich: Das dänische Label URU Design bietet Geschenkideen für alle Gelegenheiten, kündigt die neue Kids Kollektion an und startet auch bei Kickstarter durch

(firmenpresse) - Kopenhagen, Oktober 2016 – Sockenspaß statt Verlegenheitsgeschenk: Bei den SOLOSOCKS™ ist keine Socke wie die andere, aber alle aus einer Kollektion passen perfekt zusammen – so hat auch das lästige Zusammensuchen von Sockenpaaren ein Ende. Zudem lassen sich die Singlesocken schnell und einfach mit allen Oufits kombinieren und sind für jeden Stil ein besonderes Highlight. Das Entsorgen einzelner Socken, die ihren Partner verloren haben, entfällt. In umweltfreundlichen, wiederverwendbaren Kartonagen werden stylishe Designs im 5er- oder 7er-Set angeboten. Und auch künftig hat URU Design einiges vor: So stehen schon bald die lang ersehnten Kindergrößen in den Startlöchern. Weitere Infos zu Produkten, Konzept und Entwicklung gibt es bei www.uru.dk. Auf der Plattform Kickstarter kann man den nächsten Plänen von URU Design auf Schritt und Tritt folgen, sich beteiligen und den individuellen Kindersocken auf der Spur bleiben: http://kck.st/2dm01uX.



Gerade als Geschenk machen die SOLOSOCKS™ eine gute Figur: Zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als Mitbringsel – häufig ist man auf der Suche nach einem Geschenk, das gleichzeitig stylischer Hingucker und nützliches Accessoire für den Alltag ist. Ein paar Socken scheinen im ersten Moment keine attraktive Wahl zu sein, doch in den Singlesocken von URU Design steckt mehr.



Die SOLOSOCKS™ der Marke URU Design sind stylisch, einzigartig und bringen frischen Wind in jeden Kleiderschrank. Das Besondere: Mit einem Griff sind zwei zusammenpassende Socken für jeden Stil zur Hand. Denn mit ihren sorgfältig abgestimmten Designs sind die Socken der einzelnen Kollektionen immer kombinierbar. Ob ruhige Blau- und Grautöne oder spannende und kontrastreiche Muster in Gelb und Rot. Keine Socke ist mehr von einer zweiten abhängig und jedes Outfit ist schnell und stilvoll komplettiert – perfekt für einen unkomplizierten Start in den Tag, gerade mit Kindern. Eine Kollektion für die Kleinen ist für das Frühjahr 2017 geplant.





URU zeigt nicht nur beim Design Feingefühl: Bei der Marke legt man besonderen Wert auf Material, Qualität und Nachhaltigkeit. Die Socken aus organischer Baumwolle enthalten einen kleinen Anteil Synthetic für optimalen Tragekomfort und Langlebigkeit. Praktische Verpackungen unterstreichen das einzigartige Konzept: Alle Sets sind in wiederverwendbaren Kartonagen verpackt, die dem Chaos in der Sockenschublade ein Ende bereiten.



Preise und Verfügbarkeit

Die URU SOLOSOCKS™ sind bisher in den Größen 36-40 oder 41-46 erhältlich. Kollektion1 für 39,95 Euro hat jeweils sieben Socken im Set, Kollektion2 zum Preis von 29,95 Euro ist mit fünf Exemplaren bestückt. Zusätzlich zum Webshop auf www.uru.dk werden die SOLOSOCKS™ auch in ausgewählten Geschäften geführt. Eine Übersicht der Händler gibt es auf http://www.uru.dk/index.php/butikker. Alles rund um das laufende Projekt auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter gibt es hier: http://kck.st/2dm01uX.







URU (You are you) Design ist ein dänisches Mode-Label mit globaler Reichweite, das gleichermaßen Wert auf Vielfalt und Individualität legt und sich an selbstbewusste und ökologisch denkende Individualisten richtet. URU steht für dänisches Design in Kombination mit praktischer Innovation und hoher Qualität. Dänisches Design steht dabei für das Kreieren ästhetischer Produkte, basierend auf skandinavischen Werten, wozu Funktionalität, Einfachheit und Minimalismus zählen. Darüber hinaus zeigt sich das Unternehmen verantwortungsbewusst mit einem Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Stets wird die Minimierung von Verschwendung angestrebt sowie das Design langlebiger Produkte.

Neben dem Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, wo die Basis der Entwicklung und des Marketings liegt, gibt es eine Zweigstelle in Dorsten, Deutschland, wo die Bereiche Verkauf, Administration und Logistik angesiedelt sind. Weitere Informationen unter: www.uru.dk



