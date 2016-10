Mitteldeutsche Zeitung: Brandschutz/Rauchmelder



Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt fordert finanzielle Beteiligung für Verursacher von Fehlalarmen

(ots) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Fehlalarme und

damit auch die Zahl unnötiger Feuerwehreinsätze infolge nachlässig

gewarteter Rauchmelder stark angestiegen. Vor diesem Hintergrund hat

der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, eine

Beteiligung der Verursacher an den Einsatzkosten gefordert: "Bisher

erhalten Privatleute fast nie und Firmen auch nur höchst selten eine

Rechnung zugestellt." So müsse die Allgemeinheit dafür aufkommen. Es

sei aber nicht zu viel verlangt, wenn beispielsweise Batterien

rechtzeitig ausgetaucht werden. In Sachsen-Anhalt gibt es täglich 17

Fehlalarme, im Jahr über 6 000. Tendenz steigend. In Halle kostet

eine Einsatzkraft pro Stunde 43 Euro, ein Löschfahrzeug 134 Euro. Als

Faustformel dient auch die sogenannte Berliner Gebühr: 5,90 Euro pro

Einsatzminute pauschal.







