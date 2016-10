NOZ: NOZ: Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten fordert zentrale Haftanstalt für Terrorverdächtige

(ots) - Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten

fordert zentrale Haftanstalt für Terrorverdächtige



Niedersächsischer Landesvorsitzender Oelkers: "Reguläre

Gefängnisse zur Unterbringung nicht geeignet"



Osnabrück. Terrorverdächtige sollten nach dem Willen der

Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten in Niedersachsen zentral

in Deutschland untergebracht werden. Vorsitzender Uwe Oelkers sagte

im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Es kann

nicht sein, dass potenzielle Terroristen in regulären Gefängnissen

untergebracht werden." Die Anstalten seien im Zweifelsfall nicht

dafür geeignet. "Eine zentrale Inhaftierung in der Nähe der

zuständigen Bundesanwaltschaft ist die sinnvollste Lösung", so

Oelkers.



Der Gewerkschaftsvorsitzende verteidigte unterdessen die Arbeit

seiner Kollegen in Sachsen. In der JVA Leipzig hatte sich am Mittwoch

der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr erhängt. "Die Angestellten

haben alles gemacht, was möglich war. Ihnen ist kein Vorwurf zu

machen", sagte Oelkers.







