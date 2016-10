NOZ: NOZ: Grünen-Minister Habeck fordert "selbstbewusste Rolle" seiner Partei in Debatte um Gauck-Nachfolge

(ots) - Grünen-Minister Habeck fordert "selbstbewusste

Rolle" seiner Partei in Debatte um Gauck-Nachfolge



"Wir haben es in der Hand" - Kritik an "Namens-Ping-Pong" bei

Präsidentensuche



Osnabrück. Der schleswig-holsteinische Umweltminister und mögliche

Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl 2017, Robert

Habeck, hat seine Partei dazu aufgerufen, sich "selbstbewusst" an der

Suche nach einem neuen Bundespräsidenten zu beteiligen. "Die Grünen

haben es in der Hand, Kandidaten zu finden, die für ein weltoffenes

Deutschland stehen", sagte Habeck in einem Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Sie sollten ihre Rolle selbstbewusst

spielen. Es gehe darum, Bewerber zu suchen, "die nicht hinter den

Christian-Wulff-Satz zurückfallen: Der Islam gehört auch zu

Deutschland".



Der schleswig-holsteinische Vize-Ministerpräsident hob zugleich

hervor, dass er nicht "in das gegenwärtige Namens-Ping-Pong

einsteigen" werde. In der Bundesversammlung, die den

Bundespräsidenten am 12. Februar 2017 wählt, hat Schwarz-Grün eine

Mehrheit von 55 Prozent. Rot-Rot-Grün käme auf 50 Prozent.



Grünen-Politiker Habeck: Superreiche stärker in die Verantwortung

nehmen



"Wir erleben eine Art Refeudalisierung der Gesellschaft" - Warnung

vor "Umerziehung" von Menschen



Osnabrück. Der schleswig-holsteinische Umweltminister und Bewerber

um die Grünen-Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl 2017, Robert

Habeck, will "Superreiche" stärker in die Verantwortung nehmen.

"Heute haben wir extremen Reichtum bei sehr wenigen. Da müssen wir

gegensteuern", sagte Habeck im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Samstag). Keiner dürfe sich aus der Solidargemeinschaft

verabschieden. "Wir erleben eine Art Refeudalisierung der

Gesellschaft. Reichtum wird vererbt", erklärte Habeck. Auf dem



Bundesparteitag der Grünen am 12. November schließt er einen

Beschluss zur Einführung einer Vermögenssteuer nicht aus.



Mit Blick auf die frühere Forderung seiner Partei nach einem

fleischlosen Tag pro Woche warnte der Minister davor, in die "alte

Denke" zurückzufallen und alte Fehler zu wiederholen. Es sei

problematisch, "wenn Politik versucht, Menschen umzuerziehen".







