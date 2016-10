Bildverarbeitung - Matrox CoPilot - Premiere auf der Vision 2016

Prototypen Unterstützung zur Matrox Imaging Library MIL - neue interaktive Software zum Entdecken, Experimentieren und Code Erzeugen

(PresseBox) - Matrox Imaging stellt MIL CoPilot vor, eine Analyse- und Prototypen-Unterstützung zur Matrox Imaging Library MIL Software.

Als 64-bit Windows Anwendung sorgt MIL CoPilot für eine einheitliche, interaktive Umgebung zum Experimentieren mit MIL, so dass Programmierer mehrere Lösungsansätze testen können, bevor Code erzeugt wird. Ebenso bietet diese flexible, programmier-freie Umgebung neuen MIL Anwendern eine einfache Möglichkeit, MIL auszuprobieren.

Das MIL CoPilot user interface ist Bild-zentriert. Ein kontext-spezifisches ribbon-Menü erlaubt die interaktive Konfiguration der MIL Bildverarbeitungs- und Analyse-Funktionen, womit der ganze MIL Entwicklungsprozess vereinfacht und Zeit eingespart wird.

Eine Vielzahl von utilities, einschließlich Zeilen- und Winkel-Messungen, Histogramm, Profilen und Bildvergleichen, ermöglicht verschiedene Aspekte von Bildern zu studieren und verdeutlicht so die Auswahl und Einstellung der MIL Operationen.

Während die Operationen ausgewählt werden, zeichnet MIL CoPilot diese in einer Liste auf. Sobald die Operatoren-Liste für die Lösung steht, konvertiert MIL CoPilot sie in Quellcode von C++, C#, CPython oder VB.net als Starthilfe für den Codierprozess.

MIL CoPilot rationalisiert den kompletten MIL-basierten Entwicklungszyklus. Von der Untersuchung zum Design, Verifikation, und schlussendlich Codierung, bietet MIL CoPilot Programmierern die Umgebung, die sie brauchen, um Entscheidungen bezüglich des nächsten Vision Projekts in effizienter Weise zu treffen.

Verfügbarkeit

MIL CoPilot wird in Q4 2016 für alle registrierten Anwender mit gültiger Maintenance via MIL Update Service verfügbar sein, sowie für alle, die MIL evaluieren wollen.

Live Präsentation auf der Vision 2016

Halle 1 . Stand E32 und 1F21

RAUSCHER GmbH

Johann-G.Gutenberg-Str. 20

D-82140 Olching

Tel 0 81 42 / 4 48 41-0



Fax 0 81 42 / 4 48 41-90

E-Mail: info(at)rauscher.de

www.rauscher.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.10.2016 - 07:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1412744

Anzahl Zeichen: 2288

Kontakt-Informationen:

Firma: RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik

Stadt: Olching





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung