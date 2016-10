Mit Tr-Domains, Istanbul-Domains und Ist-Domain den türkischen Markt erobern

(PresseBox) - Die Türkei zählt zu den grossen Handelspartnern Deutschlands. Exportfirmen,die sich noch nicht für eine Niederlassung in der Türkei entscheiden können, können zu einem Bruchteil der Kosten mit einer tr-Domain Präsenz zeigen.

Für eine tr-domain, möglichst auch mit einer website in türkischer Sprache, spricht auch die Zahl der Migranten aus der Türkei, die in Deutschland leben und die noch immer von deutschen Unternehmern als Markt unterschätzt werden.

Jedes größere Unternehmen hat türkische Mitarbeiter. Hans Peter Oswald von domainregistry.de erklärt dazu :"Hier liegt ein Knowhow brach, das man nutzen könnte, um türkische Konsumenten für die eigene Produkte zu gewinnen - auch durch eine website mit türkischer Domain und in türkischer Sprache."

Die Domains der Türkei heißen tr-domains. Es ist nicht möglich direkt unter.tr zu registrieren. Man kann nur unter subdomains wie gen.tr und .com.tr registrieren.

Um in .com.tr, biz.tr oder info.tr zu registrieren, benötigen Sie ein Handelsregisterauszuges Ihres Landes bzw. ein Handelsregisterauszug aus der Türkei oder ein sonstiges Dokument, das belegt, daß Sie den Domainnamen als Service Trade Mark benützen.(Eine Service Trade Mark muß nicht als Handelsmarke registriert sein). Eine normale registrierte Marke reicht natürlich auch aus. Der Domainname und Ihr Firmenname bzw. Markenname sollten identisch sein.

Jeder kann eine Domain in gen.tr oder web.tr bekommen. Dabei ist gen.tr die domain für Privatpersonen aus der Türkei und dem Ausland.

Namen unter web.tr bieten sich besonders dann an, wenn Firmen andere Begriffe als ihren Namen registrieren lassen wollen.

Seit kurzem hat die Türkei auch ein IDN-Projekt: tr-Domains mit türkischen Sonderzeichen können jederzeit registriert werden, wenn sie frei sind. Da die türkische Sprache wie die deutsche Sprache Umlaute kennt, können sogar deutsche Begriffe mit Umlauten unter .tr registriert werden.



Inzwischen gibt es auch zwei Domains für Istanbul:.istanbul und .ist. Wer diese Domains verwendet, kann sicher sein, daß Google bei lokalen Suchanfragen seine Webeseite vor Webseiten mit anderen Domainendungen plaziert.

