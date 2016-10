Wer auf Schneekanonen schießt, hat das Visier falsch justiert!

(ots) - Für Unverständnis sorgen bei Franz Hörl (Obmann des

Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen) die jüngsten Aussagen

der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die im Rahmen

der Alpenkonferenz im bayrischen Grassau meinte, es dürfe auf Dauer

keinen Skibetrieb mit Schneekanonen mehr geben. Für Österreichs

obersten Seilbahner eine Aussage, die abseits einer entsprechenden

Begründung gleich in mehrerer Hinsicht zurückzuweisen ist. "Erstens

deshalb, da Beschneiung - auch wenn sie derart modern und

energieffizient wie in Österreich erfolgt - zwar gerne als

Klima-Sündenbock hingestellt wird, dies aber nicht den Tatsachen

entspricht. Wir entnehmen Wasser, dieses wird nach Reinheits-Gebot

ohne jegliche Zusätze zu Schnee und gelangt dann wieder in seinem

Ursprungszustand in die Natur zurück", so Hörl, der darauf verweist,

dass ein einzelnes mittelständisches Industrieunternehmen mehr Strom

verbraucht als alle österreichischen Seilbahnen gemeinsam.

Mittlerweile sind 85 Prozent der für Beschneiung verwendeten Energie

erneuerbar.



Als "beinahe" zynisch bezeichnet Hörl die Aussage der

Umweltministerin, es brauche Formen des Wintertourismus abseits des

Skibetriebs. "Wesentliches Merkmal des Wintertourismus ist und bleibt

der Schnee, egal ob als Grundlage für Skisport oder etwas anderem.

Selbst Langlaufen, Tourengehen oder Schneeschuhwandern macht auf

Schnee einfach mehr Spaß", so Hörl. Auch die Forderung nach

nachhaltigem Tourismus versteht Hörl nicht als Argument gegen,

sondern vielmehr für die Seilbahnen. "Diese sind letztlich das

umweltfreundlichste Verkehrsmittel der Welt, können im Falle ohne

nachhaltige Umweltschäden abgebaut werden und sind ebenso wenig

Klimasünder wie Schneekanonen!"



Im Sinne einer sachlichen Gewichtung spricht Hörl auch die

Existenzgrundlage für hunderttausende Menschen an. "Die Seilbahnen



sorgen allein in Österreich für mehr als 110.000 Jobs, die

unmittelbar davon abhängigen Arbeitsplätze im Tourismus noch gar

nicht eingerechnet. Was für deutsche Verhältnisse nach wenig klingen

mag, ist bei insgesamt 4,15 Millionen Erwerbstätigen jedoch eine

relevante Größe!" Auch mit Blick auf die gesamte Bedeutung des

Tourismus wird die Wichtigkeit des Wintersports und der Seilbahnen

ersichtlich. Österreich zählt pro Jahr 135 Millionen Nächtigungen,

wobei der Winter und somit der Wintersport immer noch die stärkste

Saison sind. Im Vergleich: das zehnmal größere Deutschland kommt auf

insgesamt 436 Millionen Nächtigungen und damit im Verhältnis auf

gerade einmal ca. dreimal so viel. "Umso mehr braucht es eine

ehrliche, sachliche Debatte, die auch die Entwicklungsmöglichkeit

alpiner Regionen berücksichtigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass

dies aus dem Blickwinkel Berlin und Kleve schwer fällt, aber die

Kenntnisnahme regionaler wirtschaftlicher Potenziale muss die

Grundlage für Wortmeldungen zu diesem Thema sein", so Hörl. Bevor sie

aus der Ferne auf Schneekanonen schießt, sollte sich die

Umweltministerin den wahren und sachlich begründbaren Themen in der

Nachhaltigkeitsdebatte widmen. "Dazu zählt etwa das Thema Mobilität

oder auch neue Industrieformen, die nicht wie etwa die deutsche

Stahlindustrie davon leben, Rohstoffe aus weit entfernten Ländern

nach Deutschland zu verschiffen", so Österreichs oberster

Seilbahnvertreter, der Ministerin Hendricks jederzeit und gerne zu

einem Lokalaugenschein in die österreichischen Alpen einlädt. "Am

liebsten im Winter, denn verschneit sind die Alpen immer noch am

schönsten!"



Rückfragehinweis:

Franz Hörl

Obmann des Fachverband Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich

Tel.: +43 676 6135216

Mail: franz.hoerl(at)gaspingerhof.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/240/aom



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wirtschaftskammer Österreich

Datum: 15.10.2016 - 10:57

Kontakt-Informationen:

Firma: Wirtschaftskammer Österreich

Stadt: Österreichs oberster Seilbahner fordert von deutscher Umweltministerin sachliche Gewichtung in der K





