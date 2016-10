Family Hotel Posta Val Gardena**** - Wo Familie großgeschrieben wird

Wellnessurlaub in den Hotels St. Christina

(firmenpresse) - Das gesamte Konzept des Hauses ist auf einen perfekten Familienurlaub ausgelegt und bietet dennoch die Annehmlichkeiten eines kleinen Wellnessurlaubes. Saunieren, entspannen oder sich im Beautycenter Cinderella von der Kosmetikerin verwöhnen lassen: so oder so ähnlich könnte ein Nachmittag bei uns im Haus aussehen. Und weil es sich mit einem guten Frühstück im Magen gleich viel besser in den Tag starten lässt, sollten Sie auch das Frühstücksbuffet nicht verschlafen! Im Hotel St Christina steht das nämlich ganz unter dem Credo „gesundes Schlemmen“.



Hotel in Gröden - Nicht nur bei Schnee und Kälte ein Erlebnis



Südtirol scheint die ideale Urlaubsregion für Winterurlauber zu sein, da es mit seinen vielen Bergen vor allem Wintersportler anzuziehen scheint. Trotz alledem, sollten Sie auch einmal im Sommer die malerische Landschaft bewundern. Denn hier wird Ihnen winter- sowie sommertags ein traumhaftes Urlaubserlebnis geboten. Wandern durch die Dolomiten bei strahlendem Sonnenschein, Nordic Walking oder eben einfach mal auf unserer Hotelanlage am Pool ausspannen. Unser Familienhotel in Italien hat wirklich allerlei für jedermann zu bieten – ob groß oder klein.



Familyhotel – Wo Eltern sich ausruhen und die Kinder sich austoben können



Sie lieben Ihre Kinder über alles und wollen Sie immer um sich haben, aber eigentlich bräuchten Sie und Ihr Partner auch mal wieder ein wenig Zweisamkeit? Ab jetzt gibt es kein Entweder-oder mehr. Für den perfekten Kompromiss gibt es jetzt das Family Hotel Posta. Je nachdem wie alt Ihre Kinder sind und was Sie für den jeweiligen Tag geplant haben, können Sie Ihre Sprösslinge in unsere Obhut geben und den Tag zwischen Tischtennis, Wasserrutsche und Ponyreiten verbringen lassen. In der Zeit haben die Eltern sich erholsame Zeit zu zweit verdient. Natürlich können Sie auch gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs den Tag in den Südtiroler Dolomiten verbringen!



