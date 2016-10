Hotel Central*** - Den Herbst in Welschnofen Südtirol verbringen

Das Karersee Hotel inmitten der Idylle

(firmenpresse) - Nichts erscheint Ihnen schöner als Ihre Zeit draußen in der freien Natur zu verbringen und sich auch mal wieder auf neue Pfade zu begeben? Dann nutzen Sie die Weitläufigkeit der Dolomiten und Ihren Unternehmungen sind keine Grenzen gesetzt. Erkunden Sie die Landschaft doch gemeinsam bei einem Wanderausflug, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Motorrad. Ein kleines Picknick unter der Mittagssonne, die frische Brise im Gesicht – so könnte Ihr Urlaub im Hotel Central in Welschnofen aussehen. Wenn Sie sich noch unsicher sind, wo es hingehen könnte, sprechen Sie uns gerne an – wir haben zahlreiche Ausflugstipps für Sie parat!



Im Naturhotel Südtirol den gesunden Ausgleich zwischen Ruhe und Aktivität finden



Viele halten sich auch im Urlaub durch reichlich Bewegung fit, möchten sich aber ab und zu auch ihre wohlverdiente Auszeit nehmen. Damit die nicht zu kurz kommt, besteht für unsere Gäste die Möglichkeit, sich auch an und in unserer Hotelanlage auszuspannen. Dafür stehen Ihnen eine finnische Sauna, ein Dampfbad, ein Ruheraum und auch der beheizte Panoramapool zur Verfügung. Bei spannender Lektüre lässt es sich auch neben dem Pool in der Liege gutgehen. Das Welschnofen Hotel hat also für jeden etwas zu bieten.



Hotel Eggental – Nicht nur mediterrane Kulinarik zu verköstigen



Natürlich wird Ihre Zunge in einem Südtiroler Hotel auch die regionale Hausmannkost zu schmecken bekommen, aber auch für den experimentierfreudigen internationalen Gaumen wird Abwechslung geboten. Lassen Sie sich überraschen, was Küchenchef Stefan und sein Team sich heute Besonderes ausgedacht haben, um Ihnen die Südtiroler Spezialitäten schmackhaft zu machen. Das kulinarische Erlebnis wird Ihnen sicher sein! So können Sie gut gestärkt in den Tag starten und auch am Tag köstlich zubereitete Speisen genießen, die Ihren Urlaub bei uns im Hotel unvergesslich machen werden.



Kommentare zur Pressemitteilung