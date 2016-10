Parc Hotel Du Lac – Für den erstklassigen Wellness Trentino Urlaub

Hotel in Trentino – In Valsugana am Levicosee

(firmenpresse) - Wenn man einen stressfreien Urlaub in einer idyllischen Lage verbringen möchte, dann sollte man sich das Parc Hotel Du Lac mit dem Levicosee auf keinen Fall entgehen lassen. Letzterer ist seit je her Teil der Geschichte des Hotels und prägte selbiges nicht nur durch den atemberaubenden Anblick, den er bietet. Der zweitgrößte See des Valsugana wurde u. a. mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet und ist auch für Angler ein beliebter Ort, um ihrem Hobby nachzugehen. Auch zum Schwimmen und Kanufahren darf der See genutzt werden, sodass die Gäste des Hotel Levico Terme auch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm genießen können.



Das Wellnesshotel Trentino, welches Erholung garantiert



Wenn Sie auch mal wieder dem stressigen Alltag entfliehen möchten, dann brauchen Sie nur einen Fuß in unseren einmaligen Wellnessbereich setzen, da dieser fast keine Wünsche offenlässt. Die finnische Außensauna gewährt einen Panoramablick auf den Levicosee, was wirklich einmalig ist und auch die anderen Wellnessbereiche müssen sich nicht verstecken: Türkisches Dampfbad, Infrarotkabine, Eisgrotte, Erlebnisduschen und und und. Wie Sie sehen, kommt auch der erfahrene Wellnessurlauber auf seine Kosten.



Ihr vielseitiger Urlaub Trentino



Natürlich hat ein Urlaub bei uns mehr als nur eine exklusive Hotelanlage zu bieten, denn auch die wunderschöne Landschaft des Trentino wer allein schon eine Reise wert. Auch hier gibt es nämlich allerlei zu sehen und zu entdecken. Zahlreiche Sportarten können hier optimal ausgelebt werden, wie z. B. Wandern, Klettern Trekking oder Motorradfahren. Die Hotels Trentino werden garantiert nie langweilig. Und sollte wider Erwarten doch mal schlechtes Wetter herrschen, dann wissen Sie ja, dass Sie bei uns im Haus herzlich willkommen sind!



Für weitere Informationen: http://www.trentinowellnesshotel.it/de/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trentinowellnesshotel.it/de/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Parc Hotel Du Lac

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.10.2016 - 12:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1412757

Anzahl Zeichen: 1950

Kontakt-Informationen:

Firma: Parc Hotel Du Lac



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung