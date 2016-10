Auf dem Ritterhof einen mittelalterlichen Südtirol Urlaub erleben

Für persönliche Wünsche offen – Ihr Hotel in Seis

(firmenpresse) - So individuell wie jeder Mensch, ist auch seine Idee vom Traumurlaub im Ritterhof, welche wir Ihnen gerne ermöglichen würden. Denn Familie Oberhofer nimmt sich all Ihrer Fragen und Wünsche an und garantiert so den perfekten Urlaub für jeden. Unter dem Credo „Genuss auf allen Ebenen“ wird jeder Tag angegangen, sodass Sie sich rundum wohlfühlen und gut versorgt sind – egal bei welchem Anliegen. So kommt es auch, dass das Hotel an der Seiser Alm seit 2012 jährlich eine Auszeichnung nach der anderen erhält – Qualität, die sich zeigt!



Vom Seiser Alm Hotel aus die Aussicht genießen



Es lädt nicht nur das gastfreundliche Hotel Ritterhof, sondern auch die Landschaft der Dolomiten zu einem einzigartigen Urlaub bei uns ein. Wunderschön liegt das Dolomiten Hotel am Fuße der Seiser Alm und bietet somit einen spektakulären Blick in die Südtiroler Landschaft. Das Haus ist komfortabel mit dem Auto zu erreichen und direkt nebenan liegt die Seiser Alm Bahn, mit der Ihnen die Alm offensteht. Von hier aus können Sie ideal alle Wander- und Radtouren starten und dabei noch etwas über die Seiser Alm erfahren, sofern Sie sich einer geführten Wandertour anschließen. So verspricht allein die Umgebung einen hohen Erholungswert!



Im Hotel Seis am Schlern rundum wohlfühlen



Eine Wandertour am Morgen, ein Picknick am Nachmittag und vielleicht noch eine kurze Radtour – damit Sie nach einem so ereignisreichen Tag in Seis am Schlern auch zur Ruhe kommen, bietet der Ritterhof Ihnen die verdiente Portion Wellness am Abend. Die kleine Wellnessoase zur Waldburg bietet hierfür ideale Möglichkeiten. Oberhalb des Ritterhofs gelegen können Sie zwischen finnischer Sauna, Solarium und Whirlpool den Tag gebührend ausklingen lassen. Es werden zudem Behandlungen wie Massagen oder Mani- bzw. Pediküre angeboten, sodass Sie maximale Entspannung in Ihrem Urlaub in Südtirol erwarten dürfen.



