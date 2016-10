Hotel Sonnenburg**** – Im Wellnesshotel Meran zu Ruhe kommen

Erstklassiges Hotel in exklusiver Lage – 4 Sterne Hotel Meran

(firmenpresse) - Das Hotel Sonnenburg überzeugt nicht nur mit seiner beeindruckenden Lage zwischen alten Herrenhäusern mit ihren imposanten Gartenanlagen, sondern auch durch die optimale Erreichbarkeit der Südtiroler Berge in Obermais. Sehr edel und exquisit gestaltet lockt es seit je her Gäste aus aller Herren Ländern in den Schoß von Meran. Das Haus ist familiengeführt und deshalb auch sehr liebevoll gestaltet: von der schönen Liegewiese am Pool bis hin zur Dekoration in Ihrer Unterkunft – das Familienhotel in Meran überzeugt in allen Bereichen.



Vielseitige Aktivitäten im Hotel in Meran



Bei Schnee und Eis lockt die Region Skifahrer und Rodler, aber im Spätsommer und Herbst wirkt Südtirol mindestens genauso idyllisch und bietet zahlreiche Möglichkeiten sich in der Landschaft zu beschäftigen. Denn die Südtiroler Berge laden gerade sommertags zu ausgedehnten Wanderungen oder Fahrradtouren ein. Die frische Bergluft genießen und gleichzeitig ein paar Löcher schlagen – na klar! Auch zahlreiche andere Sportarten können in Obermais Meran wahrgenommen werden.



Vom Meran Hotel aus die Stadt kennenlernen



Meran ist natürlich nicht nur für den sportlichen Urlauber gedacht, da auch viele kulturell interessante Aspekte in den umliegenden Städtchen entdeckt werden können. Erkunden Sie doch die Meraner Altstadt und schließen sich einer der zahlreichen Führungen an, um so noch ein wenig mehr von der Geschichte der Alpinen Stadt zu hören. Auch das Schloss und einige Museen können Ihren Aufenthalt bei uns im Haus bereichern. Wussten Sie, dass Kaiserin Sissi ihren Urlaub oft auf Schloss Trautmannsdorff verbracht hat? Wir schon! Also lassen Sie sich begeistern und erkunden Sie Meran und Umgebung.



Kommentare zur Pressemitteilung