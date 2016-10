Vitalpina Hotel Dosses****S – In den St. Christina Dolomiten durchatmen

Ideale Lage im Santa Christina Grödnertal für optimale Erreichbarkeit

(firmenpresse) - Die wunderschöne Lage im Gröden ist nicht nur durch seine optische Attraktivität ein absoluter Pluspunkt, sondern auch aus praktischen Gründen äußerst lohnenswert, da Sie alles mit kurzen Wegen erreichen. Das gilt sowohl zur warmen, als auch zu kalten Jahreszeit. Die Gäste fühlen sich also nicht nur innerhalb des seit 1420 bestehenden Betriebs wohl, sondern auch außerhalb. Zahlreiche Umbauarbeiten haben das heutige Bild geprägt und machen das familiengeführte Grödnertal Hotel zu dem, was es heute geworden ist.



Grödnertal Hotels – Tagsüber aktiv sein und abends entspannen



Um Ihnen während Ihres Aufenthaltes einen optimalen Ausgleich von Bewegung und Ruhemomenten zu gewährleisten, haben wir unser Konzept an diesen Balanceakt angepasst. Tagsüber können unsere Gäste das St. Christina im Grödnertal zu Fuß, mit dem Rad oder auf Skiern erkunden, während sie es sich abends in unserer Wellnessoase Anima gutgehen lassen können. So wird den Gästen des Hauses maximale Erholung im Urlaub zuteil. Denn die alpine Bergluft ist gesundheitsfördernd und zugleich wohltuend, sodass Sie im Grödnertal mehr Vitalität erleben und sich rundum gut fühlen.



Bewusster Urlaub in den Hotels in Gröden



Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, wie wichtig es unseren Gästen ist, den Alltag bei uns loslassen zu können, sodass wir uns ein Credo zu Herzen genommen haben, welches diese Kriterien erfüllt. Bewusst atmen, um bewusster zu leben, kann man dabei wohl die Devise nennen. Gemeinsam mit unseren Trainern können Sie gemeinsam „durchatmen“ und sich so entweder vitaler und frischer oder beruhigt und entspannt fühlen, um morgens gut in den Tag zu starten oder abends erholt einzuschlafen. Nehmen Sie hierzu gerne an unseren Tagesprogrammen teil, um sich selbst von der Erholsamkeit zu überzeugen.



