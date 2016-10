Deutsche Wirtschaftsdelegation in Saudi-Arabien erörtert neue Marktchancen (FOTO)

Eine große Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Bundesminister

a.D. Dr. Peter Ramsauer hat vom 10. bis 14. Oktober das Königreich

Saudi-Arabien besucht, um neue Marktchancen für deutsche Unternehmen

im Rahmen der tief greifenden Reformen im Land auszuloten. Im

Mittelpunkt der Reise, an der rund 30 deutsche Topmanager u.a. von

Albert Speer & Partner, Bosch, Diehl, Innogy, oder Siemens

teilnahmen, standen Termine in Ministerien wie auch bei Unternehmen

vor Ort. Nach den erfolgreich verlaufenen Gesprächen der Delegation

erklärte Dr. Ramsauer, Präsident der Ghorfa Arab-German Chamber of

Commerce and Industry: "Die Vision 2030 ist eine beeindruckende

Reform, von der nicht nur die saudische Wirtschaft, sondern die

gesamte Gesellschaft profitieren wird, genauso wie sie große Chancen

für deutsche Unternehmen bereithält."



Erst vor kurzem hat Saudi-Arabien die Vision 2030 und den National

Transformation Plan vorgestellt. Bis zum Jahr 2030 soll das Land im

Global Competitiveness Index (GCI) des Weltwirtschaftsforums einen

Platz unter den Top 10 einnehmen. Um das zu schaffen, soll der Anteil

ausländischer Direktinvestitionen von derzeit 3,8 Prozent auf das

internationale Niveau von 5,7 Prozent steigen, und der Anteil von

Exporten außerhalb des Ölsektors am BIP soll von 16 auf über 50

Prozent wachsen. Schwerpunkte der geplanten Diversifikation sind die

Branchen Infrastruktur, Gesundheit, Energie, Tourismus und Logistik.

"Die Vision 2030 spricht eine neue Sprache. Mithilfe auch von

deutschen Partnern wollen wir unsere Wirtschaft wie auch unsere

Gesellschaft in eine prosperierende Zukunft führen, die unabhängig

vom Öl ist und auf einem breiten Fundament steht", erklärte Dr. Awwad

S. Alawwad, Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien in Berlin. Er

fügte hinzu: "Unsere ambitionierten Ziele bieten gerade auch für



deutsche Unternehmen großes Potential."



Organisiert wurde die Delegationsreise von der Ghorfa Arab-German

Chamber of Commerce and Industry in Zusammenarbeit mit dem Council of

Saudi Chambers, den örtlichen Handelskammern in Riad und Dschidda,

sowie mit Unterstützung der Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien

in Berlin, der Deutschen Botschaft in Riad und der

Auslandshandelskammer (AHK) in Riad.







