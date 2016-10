DTM-AUDIO-Service: 03. News Qualifikation zum 1. Rennen

DTM - Finale am Hockenheimring: Freitag 14.- Sonntag 16.10. - wir sind on Air für Sie vor Ort. (AUDIO)

An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM

herunter laden.



ANMODERATION



Auf dem Hockenheimring ist beim packenden DTM- Finale an diesem

Wochenende jede Menge Action geboten! Es geht um alle drei Titel,

Fahrer- Team- und Herstellermeisterschaft. Auf der Pole Position für

das vorletzte DTM- Rennen des Jahres steht BMW Pilot Antonio Felix da

Costa vor den Audi- Piloten Miguel Molina und Tom Blomqvist.

Meisterschaftsspitzenreiter Marco Wittman geht für BMW als Vierter

ins Rennen, seine Audi-Herausforderer Edoardo Mortara und Jamie Green

starten als 8. und 14. auf Startplatz 12 geht Ex-Formel 1-Pilot Paul

di Resta als bester Mercedes- Pilot ins Rennen. Inga Stracke

berichtet vom Hockenheimring 1. News von Inga Stracke 30 sek



2. Ots Marco Wittmann, Edoardo Mortara



Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv

berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's dazu noch den Livestream.

Inga Stracke berichtet.



Kommentare zur Pressemitteilung