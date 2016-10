Content Marketing = erfolgreiches SEO

Welche Bedeutung hat eigentlich das "Content Marketing" für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierungsstrategie. Erfahren Sie mehr zu Thema „Hochwertige Online-Inhalte und die Auswirkung des klassischen Journalismus auf eine effektive Suchmaschinenoptimierung“.

(firmenpresse) - Google setzt auf ein klassisches Journalismus bei der Suchmaschinenoptimierung



Mit der Einführung des Panda 4.2 Updates durch Google musste jedem klar geworden sein, welchen Ziel Google mit den vorherigen, fast 30 Updates verfolgt. Der Suchende steht jetzt im Mittelpunkt. Google möchten den Nutzer denjenigen in den Suchergebnissen präsentieren, der wirklich etwas Originales zu vermitteln hat und tut nicht so als, ob er etwas zu sagen hätte. Diese Tatsache sollte jeder, der eine Webseite erstellen möchte, ernsthaft betrachten und das ohne Bedeutung, ob die besagte Webseite nur für ein bestimmtes Raum wie Frankfurt, Offenbach, Hanau und Dietzenbach oder für ein viel größeres Gebiet gedacht ist. Die Experten von Google streben danach den Suchenden diese Ergebnisse zu präsentieren, die sie wirklich weiterbringen und etwas Konkretes vermitteln. Ein gut durchdachter Inhalt und innovative Ideen für einen wertvollen Content sind heutzutage wichtiger als je zuvor.



Zu den hochwertigen Inhalten zählen im Internet nicht nur die gut geschriebenen Texte, aber auch Fotos und Videos



Unter dem Begriff „Hochwertige Inhalte im Internet“ versteht man vor allem gut geschriebene, themenrelevante und besucherorientierte Texte und Artikel. Dabei geraten oft Fotos und Videos in Vergessenheit. Diese können aber einen sehr großen Beitrag zu der Stärkung der Position Ihrer Webseite in Google leisten. Sie müssen jedoch auf der Webseite selbst (onpage) gut präsentiert sein und auch in einem hochwertigen Umfeld vernetzt werden (offpage). Man muss bei den Bildern die zwei wichtigsten Sachen beachten, nämlich den sog. „Title-Attribute“ und die „Longdesc-Attribute“. Diese zwei Attribute müssen unbedingt vorhanden sein. Darüber hinaus sollte man die optimale Größe nicht überschreiten, damit die Ladezeit der Webseite nicht beeinträchtigt wird.



Contentmarketing – was ist das und wie wird es gegessen?



Für SEO-Profis ist das Content-Marketing ein Werkzeug unter vielen um die Position einer Webseite in dem Ranking zu verbessern. Das Content-Marketing ist eine Kunst, mit potentiellen Kunden durch hochwertige Online-Inhalte in Kontakt zu treten ohne diese sofort direkt zum Kauf von Produkten oder Leitungen zu animieren. Das Hauptziel ist es zunächst, eine bestimmte Zielgruppe durch einen hochqualitativen und kundenorientierten Inhalt zu erreichen und dauerhaft an sich zu binden. Heutzutage fühlt sich der Großteil der Suchmaschinen-Benutzer von überallanwesenden Werbebotschaften in Form von Banners und Pop-ups genervt oder sogar abgeschreckt. Inzwischen ist das Vertrauen in diese Form des Online-Marketings so sehr gesunken, dass die Klickraten sogar im Promillebereich liegen. Die potentiellen Kunden und Nutzer suchen keine Werbung im Internet, sie sind auf der Suche nach Nachrichten, Tipps & Tricks und Unterhaltung – also kurz: nach einem für sie interessanten Content! Dieser soll anschließend dem Suchenden das Gefühl vermitteln, dass er genau die richtige Webseite gefunden hat und ihm dort etwas Einzigartiges angeboten wird. Der relevante Content soll ihm zum Weiterlesen und zum „Hängen Bleiben“ veranlassen, damit er den Eindruck bekommt gut informiert worden zu sein. Auf diese Weise wird das Vertrauen gewonnen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Besucher zu einem potentiellen Kunden wird.









