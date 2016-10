Mac-Kurs für Ein- und Umsteiger

Der Umgang mit dem Apple Betriebssystem für den Mac ist unkompliziert und einfach. Wie genau das geht, zeigt die ROT GRÜN BLAU Akademie in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart. Entdecke jetzt aktuell zu OS Sierra die Apple-Welt und die Möglichkeiten deine

Der Mac-Kurs für Ein- und Umsteiger in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart

(firmenpresse) - Der neue Mac oder das neue MacBook ist endlich, nach langer und gründlicher Überlegung bei Dir zuhause angekommen und du kannst es kaum erwarten damit zu arbeiten und zu surfen? Verständlich, denn die Welt von Apple hält tolle Funktionen bereit. Die Frage ist nur noch, wie man sich das neue Betriebssystem, die Besonderheiten und Grundlagen aneignet. Die perfekte Hilfe dabei ist der Mac OS Einsteigerkurs der ROT GRÜN BLAU Akademie in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart. Der Kurs, buchbar unter http://www.fotokurse-pforzheim.de/mac-einsteigerkurs, ist perfekt für alle Apple Ein- und Umsteiger ohne Vorkenntnisse.

Im Mac-Kurs der ROT GRÜN BLAU Akademie, die Du im Web unter http://www.fotokurse-pforzheim.de findest, lernst Du alle Bedienungsgrundlagen des Apple Systems von Grund auf kennen, sowie alle Besonderheiten und Grundlagen des Finders, sodass Du am Ende des 4 stündigen Kurses fit im Umgang mit deinem neuen Mac bist. Der Kurs setzt zudem keinerlei Vorkenntnisse voraus, sodass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf gleichem Niveau starten, um die Möglichkeiten des Mac zu erkunden. Dank der kleinen Gruppengröße von maximal 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist während des Kurses genügend Zeit für allerlei Fragen, auf die individuell von unserem erfahrenen und professionellen Kursleiter eingegangen werden kann.

Zudem werden im Mac-Kurs der ROT GRÜN BLAU Akademie zahlreiche Tipps und Tricks für Windows Umsteiger gezeigt, sodass auch ehemalige Windows User schnell und sicher zum absoluten Mac Profi werden und in die spannende Welt von Apple eintauchen können. Außerdem lernst Du, wie du deinen Mac mit deinem iPhone, deiner iCloud oder deinem iPad in Verbindung bringst, um komfortabel von jedem Gerät auf deine Daten zugreifen kannst. Du wirst staunen wie unkompliziert und User-freundlich das Betriebssystem von Apple ist und deinen Mac nie wieder hergeben wollen. Im Mac-Kurs der ROT GRÜN BLAU Akademie, die Du im Web unter http://www.fotokurse-pforzheim.de findest, bekommst du zusätzlich ein ausführliches Kursmanuskript mit Bildanleitungen zu allen besprochenen Themeninhalten, die Du dann zuhause schnell mal nachlesen kannst.



Kursleiter Jörg Rieger ist Autor des meistverkauften Mac-Buchs im deutschsprachigen Raum und vermittelt sein Know-how und notwendiges Wissen über die Apple-Welt für ein- und Umsteiger in lockerer Atmosphäre.



Den Kurs kannst Du direkt online als festen Termin oder als Geschenk-Gutschein mit freier Terminwahl unter http://www.fotokurse-pforzheim.de/mac-einsteigerkurs, zum absoluten Schnäppchenpreis buchen. Du musst lediglich deinen eigenen Mac zum Kurs mitbringen, alles andere übernehmen wir von der Akademie.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rot-gruen-blau.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Rileystore.de ist ein Shop mit ausgewählten, natürlichen Produkten. Alle Artikel werden vom Team getestet - nur die Besten schaffen es in den Shop. Großer Wert wird auf natürliche Produktion und Nachhaltigkeit gelegt. Ein Haut-Öl gegen Neurodermitis, innovative Haarentfernung, Kondome nach Maß, das Prorepatin Fissur-Öl, Poo-Pourri sowie weitere nachhaltige Kosmetik- und Pflegeprodukte bilden die Basis

Dies ist eine Pressemitteilung von

rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

PresseKontakt / Agentur:

rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

Jörg Rieger

Bleichstraße 68 68

75173 Pforzheim

presse(at)rot-gruen-blau.com

072311332481

http://www.rot-gruen-blau.com



Datum: 15.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1412774

Anzahl Zeichen: 2956

Kontakt-Informationen:

Firma: rileystore.de by ROT GRÜN BLAU

Ansprechpartner: Jörg Rieger

Stadt: Pforzheim

Telefon: 072311332481





Diese Pressemitteilung wurde bisher 135 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung