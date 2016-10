DTM-AUDIO-Service: #6 gebauter Beitrag ZusFass 1.Rennen (Samstag) / Vorschau 2.Rennen (Sonntag)#5 Ots

DTM - Finale am Hockenheimring: Freitag 14.- Sonntag 16.10.

ANMODERATION:



Spannende Rennaction steht auf dem Hockenheimring mit dem großen

Saisonfinale an. Im ersten Rennen siegte AUDI- Pilot Miguel Molina

vor Meisterschaftsspitzenreiter Marco Wittmann im BMW und dessen

Herausforderer, Edoardo Mortara im AUDI. Bester Mercedes Fahrer war

Ex- Formel 1 Pilot Paul di Resta auf Platz 10. Mit diesem Ergebnis

hat Wittmann seine Führung ausgebaut, der kämpferische Mortara sorgt

für ein packendes Duell auf das sich die Fans freuen können. Der

Berner Nico Müller startete mit seinem Audi als 10. und wurde

15.//Der Tiroler Lucas Auer startete mit seinem Mercedes als 22. und

wurde 18. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring



2. O-Töne Top 3 im Rennen Miguel Molina (AUDI P1) // Marco

Wittmann -BMW (P3) // Edoardo Mortara -AUDI(P3),



3. Interviews Herstellerchefs: Dieter Gass, Audi DTM Sportchef//

Jens Marquardt, BMW Sportchef// Ulrich Fritz, DTM-Chef Mercedes



