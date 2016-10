Verleihung des Karl-Sczuka-Preises in Donaueschingen / Auszeichnung für Radiostück von Christina Kubisch, Peter Kutin und Florian Kindlinger / Förderpreis an Marco Blaauw / 17.500 Euro Preisgeld (FOTO)

Die in Bremen geborene Klangkünstlerin Christina Kubisch, der

österreichische Komponist und Produzent Peter Kutin und der

österreichische Musiker und Tontechniker Florian Kindlinger haben am

Samstag, 15. Oktober, für ihr Hörwerk "Desert Bloom" den vom

Südwestrundfunk (SWR) gestifteten Karl-Sczuka-Preis 2016 für Hörspiel

als Radiokunst erhalten. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in

Höhe von 12.500 Euro verbunden. Das Preiswerk ist eine

Auftragskomposition für den Westdeutschen Rundfunk. Der

Karl-Sczuka-Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro ging an den

niederländischen Trompeter und Komponisten Marco Blaauw für sein

Hörspiel "Engel der Erinnerung", eine Koproduktion des SWR mit dem

Institut für Musik und Akustik des ZKM Karlsruhe.



Audioporträt der Megacity Las Vegas



Über die Preisträger hat eine unabhängige Jury unter Vorsitz der

ehemaligen Kulturstaatsministerin Christina Weiss entschieden. Die

Übergabe erfolgte durch Gerold Hug, Hörfunkdirektor des SWR, im

Rahmen der Donaueschinger Musiktage. Jurymitglied Weiss in ihrer

Laudatio: "Das Preisträgerstück konfrontiert uns mit einem unerhörten

Audioporträt der Megacity Las Vegas. ... So hat man Las Vegas noch

nie gehört. ... Die Klangerfahrung, die uns diese Komposition

anbietet, eröffnet eine völlig neue Wahrnehmung der Klang- und

Glitzerwelt der Verführung, indem sie deutlich macht, welchen

elektromagnetischen Attacken wir in einer solchen elektrifizierten

Umgebung ausgesetzt sind."



Das Kulturradio SWR2 sendet das preisgekrönte Werk und einen

Mitschnitt der öffentlichen Verleihung des Karl-Sczuka-Preises am

Sonntag, 16. Oktober 2016, um 14:05 Uhr.



70 Wettbewerbsbeiträge aus 19 Ländern



Der Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst würdigt die

beste Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen



musikalische Materialien und Strukturen benutzt. Er wird jährlich vom

Südwestrundfunk ausgeschrieben. In diesem Jahr wurden 70

Wettbewerbsbeiträge von 100 Bewerbern aus 19 Ländern eingereicht.

Weitere Informationen im Internet: www.SWR2.de/sczuka







