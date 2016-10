Historische venezianische "Piano Nobile"-Wohnung wird von bei Prominenten beliebtem Auktionshaus für Immobilien verkauft

Immobilienunternehmen, das eine

Immobilienunternehmen, das eine Reihe von Prominenten zu seinen

Klienten zählt, bietet im Rahmen einer Auktion eine Palazzo-Wohnung

mit Kanal-Blick im Herzen von Venedig in Italien an. Die Wohnung

umfasst die begehrten Räume der Beletage, im italienischen auch

"Piano Nobile" genannt, des geschichtsträchtigen Palazzo Molin, die

traditionell für den Empfang und zu Unterhaltungszwecken genutzt

wurden. Die Wohnung bietet die Verbindung aus einer luxuriösen

Innenausstattung und der einzigartigen Renaissance-Architektur und

stand zuvor für einen Preis von 7,76 Millionen Euro zum Verkauf. Nun

soll sie auf der Auktion am 27. Oktober mit einem Mindestgebot von

4,5 Millionen Euro verkauft werden.



Die Wohnung sticht mit einer originalen gotischen Fassade heraus,

die auf das 15. Jahrhundert zurückreicht und auf zwei Seiten auf den

Kanal blickt. Mit einem unglaublichen Empfangsraum, einem

Essensbereich, einer großen Küche, Balkonen, drei Schlafzimmern mit

Bad und WC, zwei weiteren Schlafzimmern und Badezimmern sowie einer

Gästetoilette bietet die Immobilie das ideale Zuhause für

Unterhaltungszwecke. Zu den historischen Besonderheiten gehören

Balkendecken, hohe Decken und vier Balkone, die alle in einem

modernen Palazzo-Stil für das 21. Jahrhundert restauriert wurden. Der

Palazzo selbst bietet einen großen Eingangsbereich und eine

beeindruckende Lobby, die vom Mailänder Designer Culti gestaltet

wurde, sowie einen ruhigen, vom italienischen Landschaftsgärtner

Marco Battagia gestalteten Innenhof.



Das Piano Nobile ist ideal gelegen und nur wenige Minuten zu Fuß

entfernt vom Markusplatz und vom Canal Grande. Die Wohnung ist nicht

einmal 20 Minuten entfernt vom Bahnhof Venezia Santa Lucia und mit

dem Wassertaxi benötigt man weniger als eine halbe Stunde zum



internationalen Flughafen von Venedig "Marco Polo".



"Venedig ist wirklich einzigartig. Es gibt keinen vergleichbaren

Ort auf der Erde, und wenn jemand ein Immobilienangebot der höchsten

Kategorie irgendwo auf der Welt sucht, muss er Venedig auf seiner

Liste haben", sagte Charlie Smith, Berater für Europa von Concierge

Auctions. "Das Gebäude wurde komplett mit den für das 21. Jahrhundert

angemessenen Luxusstandards erneuert, allerdings unter Beibehaltung

des venezianischen Stils, und das alles an einem absolut

unglaublichen Standort."



Die Vertreterin des Anbieters, Marguerite Krikhaar, Gründerin der

Skylla Group, stellte dazu fest: "Eine Immobilie in Venedig zu

restaurieren, ist ungeheuer kompliziert. Das hat zur Folge, dass

lediglich 10 Prozent der Gebäude in der Stadt so Instand gesetzt

sind, dass man von einem 'internationalen' Standard sprechen kann.

Diese Wohnung im Palazzo Molin gehört zu den Vorzeigeobjekten dieser

10 Prozent. Dabei profitiert sie von den höchsten Standards, die eine

zeitgemäße Bauausführung zu bieten hat, und von Luxusmerkmalen, die

kritische Kaufinteressenten überhaupt erst erscheinen lassen."



Zu den bisherigen Klienten von Concierge Auctions zählen etwa der

Basketballspieler Michael Jordan, die Sängerin Cher, der

American-Football-Profi Kurt Warner, der American-Football-Trainer

Nick Saban und der Gründer von GoDaddy.com Bob Parsons. Barbara

Corcoran, eine der Sharks im Shark Tank von ABC (der

US-amerikanischen Version von Dragons' Den), sitzt im Aufsichtsrat

des Unternehmens. Der Großteil der Verkäufe wird praktisch über die

Angebotsanwendung des Unternehmens, Instant Gavel®, abgewickelt, die

kostenlos vom Apple-Store oder vom Store für Android-Apps

heruntergeladen werden kann.



Concierge Auctions wird bis zum Tag der Auktion jeweils von 13 bis

16 Uhr Wohnungsbesichtigungen mit Voranmeldung durchführen.

Immobilienmakler, die im Auftrag von Kaufinteressenten auftreten,

wird eine Provision in Höhe von 3 Prozent eingeräumt. Lesen Sie die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion, um sich über sämtliche

Details zu informieren. Weitere Informationen erhalten Sie

telefonisch unter +442 033 272751, +212 641 0995 oder von Alice Lacey

von Four Communications unter 020 3697 4357/

alice.lacey(at)fourcommunications.com



