Anwender sorgen vor: Industrie-PCs mit Windows XP

Viele Industrieanwendungen laufen noch unter dem Betriebssystem Windows XP. Was tun, wenn Microsoft den Support und Vertrieb für das Betriebssystem bis zum 31.12.2016 einstellt?

(PresseBox) - TL Electronic bietet noch bis Jahresende eine Vielzahl von innovativen Hardware-Lösungen ausgerüstet mit Windows XP Professional for Embedded Systems. Der deutsche Industrie- und Panel-PC-Hersteller ist zertifizierter Windows-Embedded Partner und weiß: Das bewährte Betriebssystem wird noch für viele Anwendungen der Industrie aus guten Gründen genutzt. Wenn z.B. eine gut funktionierende Maschine oder Anlage ausschließlich unter Windows XP zuverlässig läuft, ist ein Umstieg wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Vor allem autarke Systeme ohne Internetverbindung lassen sich weiterhin zuverlässig und sicher betreiben ? auch über das Support-Ende hinaus. Deshalb können Anwender jetzt vorsorgen. TL Electronic bietet die Verfügbarkeit der nötigen XP-Lizenzen für ihre kompatiblen Panel-PCs und Industrie-PCs noch bis zum 31.12.2016 an.



Die TL Electronic GmbH, die 1983 in München gegründet wurde, ist Hersteller und Lieferant von Industrie-PC, Embedded-PC, Panel-PC und Industriemonitoren.

Zu den besonderen Stärken des Unternehmens zählt die Fertigung von kundenspezifischen Systemen. Die Produktion ist so organisiert, dass auch Kleinserien oder Einzelstücke schnell und wirtschaftlich gefertigt werden können.

Die Geräte von TL Electronic verrichten in unzähligen Varianten überall auf der Welt ihren Dienst, steuern Maschinen und Anlagen, visualisieren Abläufe und erfassen Daten. Neben der Firmenzentrale in Bergkirchen bei München ist TL Electronic mit Niederlassungen in Frohnleiten bei Graz/Österreich, sowie in Turin, Italien vertreten.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.10.2016 - 06:39

Kontakt-Informationen:

Firma: TL Electronic GmbH

Stadt: Bergkirchen-Feldgeding





