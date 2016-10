Augenleiden durch Zigaretten - Rauchen greift Sehnerv und Netzhaut an

(ots) - Viele Raucher sorgen sich um ihre Lunge und

Atemwege. Dass Zigaretten auch den Augen schaden, ist laut Umfragen

mehr als der Hälfte von ihnen nicht bewusst. "Rauchen gilt als großer

Risikofaktor für Augenkrankheiten", betont der Direktor der Klinik

und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums

Regensburg, Professor Horst Helbig, im Gesundheitsmagazin "Apotheken

Umschau". "Es vermindert die Durchblutung, fördert entzündliche

Prozesse und lässt die Linse schneller altern." Das liegt einerseits

an der schlechteren Blutversorgung von Sehnerv und Netzhaut, weil

Tabakkonsum die Gefäße verengt. Zum anderen liegt es daran, dass die

Giftstoffe aus den Zigaretten den Sehnerv und die Nervenzellen der

Netzhaut angreifen. Außerdem haben Raucher oft einen erhöhten

Augeninnendruck. Das alles summiert sich: Wer raucht, entwickelt

zehnmal früher eine altersbedingte Makuladegeneration, bei der die

Sehzellen in der Netzhautmitte absterben. Das Risiko für grauen Star

steigt ebenfalls.

Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"

10/2016 B liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung

zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.







