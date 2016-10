Beste Quote seit dem Live-Auftakt für "Schlag den Star" / Olympiasieger Fabian Hambüchen schlägt Comedian Bülent Ceylan (FOTO)

Olympiasieger schlägt Comedy-Star! Und ProSieben gewinnt

Zuschauer. Mit sehr, sehr guten 16,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen

holt "Schlag den Star" die besten Werte seit dem Auftakt im April.

Nur in der ersten Live-Ausgabe war sie noch stärker. Marktführer war

die Show bei den jungen Zuschauern (14-29 J.): In dieser Zielgruppe

verfolgten am Samstagabend 24,5 Prozent Marktanteil den Sieg von

Fabian Hambüchen gegen Bülent Ceylan bei "Schlag den Star". Der

Tagesmarktanteil von ProSieben lag bei sehr guten 12,6 Prozent (Z.

14-49 J.)



"Eine Wahnsinnshow! Es war mit eine der aufregendsten und

spannendsten Geschichten, an denen ich je teilgenommen habe. Spannung

pur die ganze Zeit! Einfach geil, dass das geklappt hat, dass ich

hier gewonnen habe. Bin ich richtig froh drüber", sagte Fabian

Hambüchen im Anschluss an seinen Sieg über 100.000 Euro. "Es war ein

harter Kampf für mich. Ich glaube, ich bin ich noch nie so gefordert

worden, aber ich habe mich gegen einen Olympiasieger ganz gut

gehalten. Er ist ja zwölf Jahre jünger als ich und könnte mein Sohn

sein. Also: Alles gut", kommentierte Bülent Ceylan nach der Show.



Fabian Hambüchen vs. Bülent Ceylan - das Spiele-Protokoll:



Spiel 1. "Autos ziehen": Wer beweist Abschlepp-Qualitäten und

zieht ein Auto schneller an einem Seil durchs Studio? Mucki-Mann

Hambüchen gewinnt und geht mit 1:0 in Führung.



Spiel 2. "Musikinstrumente": Bülent Ceylan hört genau hin und

erkennt die meisten Musikinstrumente. Der Comedian holt auf und führt

mit 2:1.



Spiel 3. "Zahlen fangen": Wer schnappt sich die Bälle und legt sie

in der richtigen Reihenfolge ab? Bülent Ceylan baut seine Führung

aus: 5:1



Spiel 4: "Warenkorb": Wer ist im Kopfrechnen top und addiert die

Preise am schnellsten? Bülent Ceylan siegt souverän und erhöht auf



9:1.



Spiel 5. "Hot Rods": Seifenkistenrennen anno 2016! Hambüchen macht

kurzen Prozess und rast mit der schnellsten Zeit ins Ziel. Der

Olympiasieger verkürzt auf 6:9.



Spiel 6. "Wasserbasketball": Hambüchen erweist sich als

schwimmstark und treffsicher - und gewinnt erneut. Der Olympiasieger

geht nun mit 12:9 in Führung.



Spiel 7. "Spitz, pass auf!": Kinderleicht, dieses bekannte

Reaktionsspiel? Nicht für Bülent Ceylan: Er verliert. Hambüchen baut

seinen Vorsprung auf 19:9 aus.



Spiel 8. "Sachen merken": Blitzmerker Ceylan gewinnt knapp und

holt auf. 19:17 für Hambüchen.



Spiel 9. "Bowling": Let it roll, man! Bülent Ceylan wirft wie ein

Profi und geht mit 26:19 in Führung.



Spiel 10: "Ziel-Flitschen": Vier Steine müssen ins Spielfeld

geflitscht werden. Wer kommt auf die höchste Punktzahl? Hambüchen

beweist Fingerspitzengefühl und führt wieder mit 29:26.



Spiel 11: "Blamieren oder kassieren": Im Kult-Wissensspiel hat

Fabian Hambüchen die Nase vorn. Der Olympiasieger baut seinen

Vorsprung aus: 40:26.



Spiel 12: "Durchsägen": Hambüchen präsentiert sich meisterhaft an

der Säge und erhöht auf 52:26.



Spiel 13: "Kugelbett": Geschicklichkeit ist Trumpf! Wer platziert

seine Kugeln, ohne dass sie fallen? Hambüchen hat das sicherere

Händchen - und gewinnt "Schlag den Star" mit 65:26.



