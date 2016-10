ZDF-Magazin "WISO": Umweltministerium lehnt Verbot von Mikroplastik in Kosmetika ab / Freiwilliger Ausstieg der Industrie vereinbart / Studie: Jedes dritte Peeling, jeder fünfte Lippenstift belastet (FOTO)

Das Bundesumweltministerium lehnt die Forderung der

Umweltschutzorganisation BUND nach einem Verbot von Mikroplastik in

Kosmetika ab. Ein Gesetz sei keine Garantie dafür, dass ein Ausstieg

aus Mikroplastik schneller gehe, erklärt Ministeriumssprecher Stephan

Haufe im ZDF-Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "WISO", am Montag,

17. Oktober 2016, 19.25 Uhr. Im so genannten Kosmetik-Dialog sei

bereits mit der Industrie ein freiwilliger Ausstieg bis 2020

vereinbart. "Sollte dies nicht funktionieren, dann müssten wir andere

Maßnahmen überlegen."



Das Bundesumweltministerium reagiert damit auf eine Forderung der

Umweltschutzorganisation BUND, die in "WISO" ein komplettes Verbot

von Mikroplastik in Kosmetikprodukten verlangt. Die freiwillige

Verpflichtung vieler Kosmetikhersteller, ab 2014 Mikroplastik aus

ihren Produkten herauszunehmen, habe nicht stattgefunden, sagt Nadja

Ziebarth vom BUND in "WISO". Als Beleg dafür verweist Ziebarth auf

die Ergebnisse einer noch unveröffentlichten umfangreichen neuen

Mikroplastik-Studie von Codecheck und BUND, die dem ZDF-Magazin

vorliegt. Demnach ist jedes dritte Peeling und jeder fünfte

Lippenstift etwa mit Polyethylen belastet. Polyethylen ist der

bekannteste Mikroplastikstoff. "Die Hersteller haben behauptet, sie

steigen freiwillig aus. Das sehen wir nicht. Deshalb brauchen jetzt

eine gesetzliche Regelung."



In der Studie wurden knapp 103.000 Produkte aus den Jahren 2014

und 2016 miteinander verglichen.



