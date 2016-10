Umfrage im Rheinland: Wetterkatastrophen haben deutlich zugenommen (FOTO)

Die Serie von heftigen Unwettern mit Hagel, Starkregen und

Überschwemmungen hat sich offenbar tief in das Bewusstsein der

Menschen eingebrannt. 92 Prozent der Rheinländer sind überzeugt, dass

derartige Unwetterereignisse in den vergangenen zehn Jahren

zugenommen haben. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage der

Provinzial Rheinland Versicherungen, die im August unter 1.000

Rheinländern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgeführt

wurde.



"Lea", "Elvira", "Frederike" - die Namen stehen nicht nur für

außergewöhnliche Unwetterereignisse. Die Sturmtiefs hinterließen im

Frühjahr 2016 eine Vielzahl an Schäden. Und sie weckten Erinnerungen

an Pfingsten 2014, als Sturmtief "Ela" über Teile

Nordrhein-Westfalens hinwegfegte und Schäden in Gesamthöhe von 58,8

Millionen Euro allein bei Kunden der Provinzial Rheinland anrichtete.

Die Unwetter im Mai und Juni dieses Jahres brachten es insgesamt auf

eine Schadensumme von 65,5 Millionen Euro, wobei "Lea" mit rund 40,7

Millionen Euro die meisten Schäden verursachte.



Starkregen und Überschwemmungen nehmen weiter zu



Mehr als neun von zehn Rheinländern haben der Umfrage zufolge das

Gefühl, dass solche heftigen Unwetter in den vergangenen zehn Jahren

zugenommen haben. Bei der gleichen im Jahr 2013 durchgeführten

Umfrage der Provinzial waren es noch rund 80 Prozent. Dieses Gefühl

ist zudem wesentlich stärker ausgeprägt als noch 2013: Damals hatte

nur ein Drittel der Befragten den Eindruck, dass es eine deutlich

Zunahme gegeben hat. 49 Prozent der Rheinländer hatten eher das

Gefühl, dass es nur etwas häufiger Unwetter gab. In der aktuellen

Befragung verspüren dagegen mehr als die Hälfte der Rheinländer (54

Prozent) eine deutliche Zunahme an Unwettern. Zudem gaben in der

aktuellen Befragung nur noch halb so viele (8 Prozent) an, dass sie



keine Wetterveränderungen registriert haben wie noch im Jahr 2013 (16

Prozent). Die Meisten (86 Prozent) gehen auch davon aus, dass in

Zukunft die Extremwetterereignisse zunehmen werden.



Sachschäden verursachen vor allem Hagel und Sturm



Die Folgen der Unwetter sind vor allem Sachschäden bei Kommunen,

Unternehmen und Privathaushalten: Bei rund jedem fünften Rheinländer

gab es schon einmal Beschädigungen durch Hagel oder Sturm an Haus,

Wohnung, Auto oder anderen Gegenständen. 23 Prozent der Rheinländer

erlitten Schäden am Eigentum durch Hagel, 21 Prozent durch Sturm und

jeweils 13 Prozent durch Blitzeinschlag und Überschwemmung. "Die

Schäden durch Extremwettereignisse als Folge des Klimawandels können

zwar nicht verhindert, die finanziellen Folgen aber abgefedert

werden", sagt Christoph Hartmann, Pressesprecher bei den Provinzial

Rheinland Versicherungen. "Die Extremwetterereignisse in diesem Jahr

haben dabei ganz eindrücklich gezeigt, wie wichtig eine

Elementarschadenversicherung ist." Sie sichere im Gegensatz zur

gewöhnlichen Wohngebäude- oder Hausratversicherung nicht nur gegen

Sturm und Hagel ab, sondern auch gegen Überschwemmungen, etwa durch

Starkregen.



Hintergrund zur Studie



Für die Trendstudie zum Thema "Elementarschäden" wurden 1.000

Rheinländer zwischen 18 und 65 Jahren in Nordrhein-Westfalen und in

Rheinland-Pfalz im August 2016 befragt.







