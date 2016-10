AUTOIMMUNE GEDANKENWELT

(firmenpresse) - Der Autor „Mark Knietsch“ schreibt im Klappentext seines Buches:

Von der Diagnose ab, wird etwa die Familie, Partnerschaft, Kinder und andere begleitende Bereiche in diesem Buch thematisiert.

Dieses Buch soll dazu dienen, Erkrankten und Angehörigen die Angst und Ungewissheit zu nehmen.

Multiple Sklerose ist nicht das Ende, man ist zwar unheilbar krank aber nicht weniger wert.

Man ist, wenn man es zulässt, in der Lage sich und seine Denkweise positiv zu verändern, somit ist es also ein neuer Anfang.

Der Beginn von etwas, was wir selbst zu erschaffen fähig sind.

Buchdaten:

Autor: Mark Knietsch

Verlag: Books on Demand

Paperback - 112 Seiten - € 9,99

ISBN 978-3-7412-4171-0



Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk (Kommunikationsplattform für Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment und Medien).

Jutta Schütz

