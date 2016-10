WDR-Magazin WESTPOL: Ungeprüfte Risiken beim Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke - Dubiose Vorgänge bei der Bauplanung

(ots) -

Der Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke könnte die Steuerzahler

erheblich belasten, da Risiken offenbar nicht umfassend geprüft

worden sind. Das geht aus einer internen Stellungnahme der Stadt

Leverkusen hervor, die dem WDR-Magazin WESTPOL (Sendetermin heute,

19.30 Uhr) vorliegt. Darin kritisiert das städtische Planungsamt,

dass "aufgrund der immensen Dringlichkeit des Vorhabens" verschiedene

Untersuchungen und Planüberlegungen "nicht mit letzter Akribie

konzeptioniert und geprüft" worden seien. Der für den Neubau geplante

Eingriff in die alte Giftmüll-Deponie Dhünnaue belastet ohnehin

bereits in großem Umfang die öffentliche Hand, wie der Bayer-Konzern

gegenüber WESTPOL bestätigte. "Die Haftung für Schäden, die durch die

Baumaßnahmen verursacht werden, trägt die Bundesrepublik

Deutschland.", so ein Bayer-Sprecher.



Das interne Schreiben der Stadt Leverkusen lässt noch auf etwas

anderes schließen: Der Landesbetrieb Straßenbau NRW und die Bayer

Real Estate GmbH haben offenbar bereits Fakten bei den Vorbereitungen

des Brückenbaus geschaffen. In einer WESTPOL vorliegenden

Stellungnahme der Abteilung Liegenschaften vom Januar 2016 heißt es,

innerhalb der letzten zwei Jahre habe es "Verkäufe/Tauschverträge

durch die Stadt an die Bayer Real Estate GmbH als auch Straßen NRW

gegeben, die augenscheinlich so nicht in dem Grunderwerbsverzeichnis

aufgenommen wurden." Weiter heißt es, dass "eigentumsrechtlich" bei

dem Bauprojekt "diverse Unschärfen" vorliegen würden.



Ein unabhängiger Experte kritisiert die Vorgänge als Täuschung und

Vorfestlegung. "Damit wäre eine Variantenuntersuchung, so wie es das

Bundesverkehrsministerium in seinen Vorschriften zum Planen von

Autobahnen sieht, nicht mehr möglich", sagt Rolf Kraneis, Gutachter

und Ingenieur im Interview mit dem WDR-Magazin WESTPOL. Straßen NRW

bestreitet auf Nachfrage, im Auftrag des Bundes schon Grundstücke im



Bereich Dhünnaue erworben zu haben. Auch Bayer sagt, einen Verkauf im

Vorfeld des Brückenneubaus habe es nicht gegeben.



Redaktion: Marc Steinhäuser



Mit Quellenangabe WESTPOL ab sofort zur Veröffentlichung frei.



Mehr dazu heute (16.10.) um 19.30 Uhr in WESTPOL im WDR-Fernsehen und

danach in der Mediathek.



Weitere Infos auf wdr.de: http://www1.wdr.de/nachrichten/landespoliti

k/westpol-autobahnbruecke-100.html



und unter: http://www1.wdr.de/fernsehen/westpol/index.html



Besuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.de

twitter.com/wdr_presse







Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.10.2016 - 13:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1412809

Anzahl Zeichen: 3005

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung