DTM-AUDIO-Service: #7 News Qualifikation 2. Rennen / Sonntagsrennen

DTM - Finale am Hockenheimring: Freitag 14.- Sonntag 16.10. - wir sind on Air für Sie vor Ort. (AUDIO)

An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM

herunter laden.



ANMODERATION:



Am Hockenheimring steht das große DTM Final-Rennen an, und damit

noch einmal extreme Spannung. Die Titelkontrahenten, Spitzenreiter

Marco Wittmann im BMW und Edoardo Mortara im AUDI starten

nebeneinander aus der dritten Reihe. Die Pole Position sicherte sich

Antonio Felix da Costa im BMW, vor den Mercedes- Piloten Gary Paffet

und BMW-Pilot Tom Blomqvist. Der Start ist um 15.15h. Inga Stracke

berichtet vom Hockenheimring



1. News von Inga Stracke



2. O-Töne Marco Wittmann (BMW), Edoardo Mortara (AUDI)



Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv

berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's dazu noch den Livestream.



