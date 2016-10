Der Tagesspiegel: Bundesnetzagentur will wegen massiver Serviceprobleme gegen O2 vorgehen

(ots) - Als Reaktion auf die deutlich zunehmenden

Beschwerden von Verbrauchern über die Kundenhotline von O2 will die

Bundesnetzagentur gegen das Telekommunikationsunternehmen vorgehen.

"Wir prüfen, ob und welche Maßnahmen gegen das Unternehmen

eingeleitet werden können", sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur

dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die Hotline ist teilweise tagelang

nicht erreichbar. Auch bei den Verbraucherzentralen häufen sich

derzeit O2-bezogene Beschwerden, sagte ein Sprecher der

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Bei O2 ist das Problem

bekannt. "Aufgrund eines erhöhten Rückfrage- und Informationsbedarfs"

könne es im Zuge der Integration von Telefónica Deutschland und

E-Plus "aktuell zu längeren Wartezeiten kommen", sagte ein

Telefónica-Sprecher dem Tagesspiegel.



