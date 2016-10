Volkswagen Pilot Sébastien Ogier zum vierten Mal Rallye-Weltmeister (FOTO)

Volkswagen Pilot Sébastien Ogier (32/F) und sein Beifahrer Julien

Ingrassia (36/F) haben bei der Rallye Spanien zum vierten Mal in

Folge die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewonnen. Beim elften

Saisonlauf triumphierte das französische Duo mit einem Sieg und

sicherte sich im Volkswagen Polo R WRC nach 2013, 2014 und 2015

erneut frühzeitig die Krone des Rallye-Sports.



"Es ist ein großartiges Gefühl, den Weltmeistertitel ein weiteres

Mal zu gewinnen", so ein überglücklicher Ogier im Ziel der Rallye

Spanien. "Es ist für Julien und mich der vierte WM-Titel, aber es

fühlt sich jedes Mal wieder einzigartig an. Es fällt mir schwer meine

Emotionen zu beschreiben, weil der Titel für uns in diesem Jahr

besonders hart erkämpft war. Ganz klar: Nach der Geburt meines Sohnes

ist das sicher der schönste Moment für mich in diesem Jahr."



Volkswagen Motorsport-Direktor Sven Smeets erklärte nach dem

Titelgewinn: "Ich gratuliere Sébastien und Julien zu diesem

fantastischen Erfolg. Sich den WM-Titel vier Mal hintereinander zu

sichern, zeugt von überragendem Können. Sie können zurecht stolz auf

sich sein und auch auf die Mannschaft, die das möglich gemacht hat."



Die Rallye Spanien war zu gleich ein Jubiläum für den Polo R WRC:

Der 50. Start in der Rallye-WM endete mit dem 41. Sieg des 318 PS

starken Allradlers. Kein anderes Auto in der Geschichte der

Rallye-Weltmeisterschaft holte in so kurzer Zeit mehr Siege als der

Polo. Die Hersteller-Wertung wird bei einer der noch ausstehenden

Rallyes in Großbritannien und Australien entschieden. Volkswagen

liegt mit 62 Punkten Vorsprung vor Hyundai in Führung.



