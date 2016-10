Berliner Zeitung: Kommentar zur Wiederaufnahme der Syrien-Gespräche zwischen Lawrow und Kerry:

(ots) - Wladimir Putin hat in Syrien eine Pattsituation

geschaffen, in der nichts mehr ohne Moskau geht. Dass

US-Außenminister John Kerry sich am Samstag - nur einen Tag nach der

Zerstörung der letzten Unfallklinik Ost-Aleppos durch

russisch-syrische Luftschläge, wie Ärzte ohne Grenzen meldete - schon

wieder mit Sergej Lawrow traf, zeugt davon. Die USA sind derzeit

ohnmächtig, und in Moskau ist das Anlass zu großem Stolz. Der Kreml

hat aller Welt bewiesen, dass ohne Russland kein Frieden in Syrien

möglich ist. Er muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht den Beweis

nachliefert, dass auch mit Russland kein Frieden in Syrien möglich

ist.







