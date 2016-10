Der Tagesspiegel: Asselborn gegen Verschärfung der Russland-Sanktionen

(ots) - In der Debatte über mögliche neue EU-Sanktionen

gegen Russland hat sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn gegen

weitere Strafmaßnahmen ausgesprochen. "Ich verstehe nicht, was

Sanktionen dazu beitragen sollen, um eine dauerhafte Waffenruhe in

Syrien herzustellen", sagte er dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).

Auch SPD-Vize Ralf Stegner erteilte Forderungen nach Sanktionen gegen

Russland wegen dessen Vorgehen in Syrien eine Absage: "Bei aller

Kritik, die wir an Russlands Rolle in Syrien üben müssen - mit neuen

Sanktionen wird nichts besser", sagte er der Zeitung. Sowohl

Asselborn als auch Stegner sprachen sich für eine Fortsetzung der

Bemühungen um eine erneute Waffenruhe in Syrien aus.



