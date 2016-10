IT-Service-Net und macle kooperieren

Eine nützliche Partnerschaft



macle wirbt mit dem Slogan“…supports the computing industry“. Genau das ist die verlockende Aussage, die Ulrich Schappach veranlasst hat, die macle Roadshow 2016 in Frankfurt zu besuchen. Die Roadshow war eine informative Veranstaltung mit einem Aufgebot an interessanten Referenten und Themen, in einem attraktiven Umfeld.



(firmenpresse) - Das bundesweite IT-Service-Net bietet an nahezu vierzig Standorten einen umfassenden IT-Service an. Bei den IT-Service-Net Stützpunkten handelt es sich um IT-Techniker mit der entsprechenden Ausbildung. Aber auch der beste Fachmann benötigt einen Background der es ihm ermöglicht, seine Leistungen voll zu nutzen. Der macle Support ergänzt das Serviceangebot und erleichtert es die IT-Service-Net- Kunden zufriedenzustellen.



Macles Value added Distribution

Macle liefert Server, das Netz berät, installiert und wartet die Installation. Hinter macle steht GRAFENTHAL ein Hersteller von leistungsstarken Servern, in verschiedenen Varianten sowie die dazugehörige Peripherie. Die Server sind mit einem Windows Betriebssystem versehen und damit servicefreundlich. Da macle das IT-Service-Net auch mit Ersatzteilen beliefert und Hilfestellung bietet, ist für den Endkunden eine optimale Verfügbarkeit und Sicherheit gewährleistet.



Das kombinierte Sicherheitspaket IT-Service-Net / macle wird abgerundet durch die VEEAM Backup-Cloud, um die Serverdaten optimal zu sichern (Desaster Recovery).

Ergänzt durch eine GRAFENTHAL USV ist der Kunde auch gegen Stromausfall abgesichert.



Neben weiteren wichtigen Kooperationspartnern stellt macle hiermit einen neuen Baustein in der supply chain Kette des IT-Service-Net dar. Das IT-Service-Net sieht damit neuen Herausforderungen gut gerüstet entgegen.



Das Netz

Das IT-Service-Net ist eine erfolgreiche IT-Serviceorganisation. Die Mitglieder decken von der simplen Installation bis zu komplexen Anwendungen das gesamte Spektrum des IT-Service ab. Die Partner erhalten zentrale Unterstützung in technischen und organisatorischen Fragen.

Um das Netz zu verstärken, sind Anfragen von Einzelkämpfern willkommen. Mehr Info auf: www.it-service-net.de





Das IT-Service-Net ist eine erfolgreiche EDV-Serviceorganisation. Die Mitglieder decken von der simplen Installation bis zu komplexen Anwendungen das gesamte Spektrum des IT-Service ab. Zielgruppe sind kleine- und mittlere Unternehmen. Herstellern bietet das Netz die Möglichkeit ihr Produkt vor Ort zu warten, wenn eine eigene Serviceorganisation nicht vorhanden ist Das bundesweite IT-Service-Net arbeitet professionell und preiswert: mehr Info www.it-service-net.de Um den Anforderungen gerecht zu werden sind Einzelkämpfer willkommen und werden unter dem Motto" Selbstständig aber nicht allein in das Netz integriert.

