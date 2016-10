Frankfurter Rundschau: Kommentar zum Beschluss, FKW-Kühlmittel schrittweise zu reduzieren

(ots) - Ohne den Durchbruch bei dem Treffen in Kigali

wäre das Ziel, die globale Erwärmung bei unter zwei Grad zu stoppen,

bereits jetzt Makulatur. Insofern: Wieder ein gutes Zeichen aus der

internationalen Klimapolitik - nach dem Paris-Gipfel von Ende 2015

und dem schnellen Inkrafttreten des dort geschlossenen Abkommens.

Problematisch ist, dass für die Entwicklungsländer relativ lange

Übergangsfristen gelten. Doch es gibt auch hier Hoffnung. Es ist

wahrscheinlich, dass sich die positive Geschichte des ursprünglichen

Montreal-Protokolls wiederholt, bei dem es vor allem um den Kampf

gegen das Ozonloch ging. Damals wurden die Reduktionsziele schneller

erfüllt als vorgeschrieben. So dürfte es jetzt wieder sein, denn

moderne, FKW-freie Kühltechnologien sind energieeffizienter und

sparen so Geld. Und das wirkt.







