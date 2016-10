Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Klimaschutz/Treibhausgase

(ots) - Flurkohlenwasserstoffe dienen als Kühlmittel in

Klimaanlagen und Kühlschränken. Sie heizen als Treibhausgase das

Klima weitaus stärker an als dies Kohlendioxid tut. Weil sich die

Folgen des Klimawandels immer deutlicher zeigen, hat jetzt die

Weltgemeinschaft reagiert und will schrittweise auf die FKW

verzichten. Das ist ein großer Erfolg, auch wenn die Übergangsfristen

aus ökologischer Sicht viel zu lang sind.Begrüßenswert ist, dass die

Industriestaaten mit gutem Beispiel voranschreiten sollen - was sie

teilweise bereits tun. Es geht - man muss nur wollen.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.10.2016 - 17:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1412832

Anzahl Zeichen: 923

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung