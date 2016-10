Hotel Cappella – Ein wunderbarer Urlaub im Stubaital

(firmenpresse) - Das Hotel Neustift ist ein Paradies für jeden Wander-Fan



Das Hotel Cappella lohnt sich als Urlaubsziel im ganzen Jahr. Im Sommer sind Wandern und Bergsteigen in der Bergwelt beliebte Aktivitäten. Auch bietet sich die Landschaft besonders zum Mountainbike fahren an. Alternativ gibt es außerdem gemütliche Strecken für Nordic Walking-Fans. Der Winter hingegen eignet sich äußerst zum Skifahren sowie Langlaufen. Hierfür verfügt das Stubaital über vier Skigebiete, welche zudem Möglichkeiten zum Eislaufen und Rodeln bieten.





Hotel Stubai – Hier können Sie sich vollkommen erholen



Vom Alltag können Sie sich im Hotel Cappella komplett befreien. Das 4 Sterne Natura Vitalis Hotel Cappella liegt in Neustift im Stubaital. Zudem besticht das Hotel Neustift durch die wunderschöne sowie ruhige Lage im Herzen von Tirol. Vom Hotel aus haben die Gäste des Hotels Stubaital einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Stubaier Bergwelt. Auch bietet das Hotel einen anliegenden Garten mit einer Liegewiese zum Entspannen. Zusätzlich können Urlauber ihre Wintersportausrüstung und Bergschuhe in einem eigenen Raum im Hotel verstauen.





Das Hotel Stubaital lockt mit vielen Aktivitäten



Sie wollen im Sommer einen Urlaub in der Natur verbringen? Dann ist das Hotel Cappella genau das richtige Hotel. Denn das Hotel Cappella eignet sich besonders für einen Urlaub im Sommer. So finden Sie vor dem Hotel zahlreiche Wander- und Radwege, die Sie direkt in die Natur führen. Ferner befindet sich der Kampler See nur knapp einen Kilometer vom Hotel entfernt. Dieser eignet sich ideal für einen Spaziergang oder ein erfrischendes Schwimmerlebnis. Somit ist dieser ein ideales Ziel für einen Ausflug zu Fuß.



