Spätsommer auf dem Basketball-Platz mit agivia

(firmenpresse) - Heute ist einer der wahrscheinlich letzten Spätsommer-Tage des Jahres. Konrad hat seinen orangenen Lederball dabei und bereits auf dem Weg zum Freiplatz beschäftigt er sich weniger und weniger mit seiner Arbeit.

Es ist ein alter Platz mitten in Berlin, auf dem Konrad mit seinem Sport-Rollstuhl ankommt – die Stahlnetze von früher hängen nicht mehr, die Wände um den Platz herum zeigen Graffiti-Kunst.

In der Tragetasche hinter dem Rollstuhl, der individuell für ihn von agivia gefertigt wurde, hat Konrad den Ball mitgenommen. Er zieht sich um, das Trikot passt zum Ball aus der amerikanischen Basketball-Liga NBA. Dann wirft er sich ein, die Baseball-Kappe gegen die Sonne ins Gesicht gezogen. Vieles stimmt heute bei Konrad und deshalb stimmt die Laune auch, was bei diesem Wetter kein Wunder ist. Die Sonne wandert, die Luft ist gut und nicht drückend wie im Hochsommer. So fliegt die Zeit dahin, wie der Ball, der immer wieder im Ring landet.

Um am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause gehen zu können, muss der letzte Wurf sitzen. Konrad konzentriert sich ein letztes Mal und wirft, der Ball geht übers Brett. Am Ring springt er hoch, einmal, zweimal, Konrad hält die Luft an. Dann fällt er in die Ring und macht dabei dieses tolle, scheppernde Geräusch am Stahlnetz. Konrad ist noch zufriedener als zuvor. Dann wartet der Bus auf ihn, aber er hätte auch noch 5 Minuten länger gewartet.





Die agivia GmbH unterstützt seit März 2011 im Bereich Rehatechnik die Idee, auch Menschen mit Handicap gleiche Mobilität zu gewährleisten. Wir setzen uns für diesen Wunsch mit einem großen Angebot aus Rollstühlen, Hilfsmitteln der Rehatechnik und kompetentem, persönlichem Service ein.

