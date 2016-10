Urlaub an der romantischen Mosel im Ferienhaus Berkele in Neumagen-Dhron Platz für die große Familie

Frau Ingrid Leyendecker-Berkele hat hier ein Ferienhaus an der Mosel mit optimaler Privatsphäre für ihre Gäste.

Verbringen sie hier ihren Familienurlaub.

Ferienhaus Berkele Neumagen-Dhron an der romantischen Mosel

(firmenpresse) - Das Ferienhaus Berkele ist auch optimal für die Familienfeier.

6 Doppelschlafzimmer, 5 Bäder, 7 Toiletten, 4 kleine Küchen, die große Landhausküche im Erdgeschoss, das große Esszimmer, der angrenzende Garten mit Gartenmöbel und Außengrill bieten hier Platz für die große Familie. Zusätzlich stehen Ihnen noch 2 mal Doppelschlafcouch und 3 Babybetten zur Verfügung.

Auch optimal für gemeinsam reisende Paare.

Unsere Umgebung an der Mosel hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz; im Frühjahr wenn alles grünt und blüht, im Sommer wenn hier die Trauben reifen, im Hebst wenn die Winzer ihre Ernte einbringen.

Auch im Winter kann man sich hier noch wohlfühlen; unternehmen sie lange Wanderungen entlang der Mosel und der Weinbergwege sitzen Sie am Abend in geselliger Runde bei einer Weinprobe bei einem erstklassigen Winzer. Gerne auch mit moseltypischem Essen oder Menü.

Besuchen sie im Winter unsere Weihnachtsmärkte; die Römerstadt Trier in der Kulisse der Porta Nigra bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt im besonderen Ambiente auf dem Dom-Vorplatz.

Ebenfalls zu empfehlen ist der Weihnachtsmarkt im Mittelalterstädtchen Bernkastel-Kues am Fuße der Burg Landshut. Der Wein-Nachtsmarkt in Traben-Trarbach ist vom 25.11.2016 bis 18.12.2016 freitags-sonntags und vom 22.12.2016 bis 3.1.2017 täglich geöffnet. Dieser Markt findet in der Traben-Trarbacher Unterwelt statt. Dieser Markt ist auf mehrere historische Keller verteilt und bietet ein besonderes Ambiente.

Weitere Sehenswürdigkeiten bietet die Römerstadt Trier, das Zentrum der Antike; das Landesmuseum, der Trierer Dom, die Porta Nigra, die Kaiserthermen und Vieles mehr... oder nehmen Sie an einer Erlebnisführung in Trier teil.

Verbringen sie einen angenehmen Abend im Trierer Stadttheater und der sehr guten Trierer Gastronomie.

In der Zeit vom 11. März bis 21. Mai 2017 finden im Nachbarort Wintrich die bekannten Passionsspiele statt, sichern sie sich ihre Plätze und das Ferienhaus Berkele für den angenehmen Kulturaufenthalt an der Mosel.



Frau Ingrid Leyendecker-Berkele erreichen sie per

E-Mail unter: Ingrid(PUNKT)Katharina(at)t-online.de

telefonisch unter der Durchwahl: 06507 929031

oder per Kontaktformular der Homepage: www.ferienhaus-berkele.de







