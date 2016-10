DTM-AUDIO-Service: #10 Beitrag mit O-Tönen (Sonntagsrennen) 2. Rennen / Sonntagsrennen

DTM - Finale am Hockenheimring: Freitag 14.- Sonntag 16.10.

ANMODERATION:



18 spannende Rennen - Rad-an-Rad-Kämpfe, zehn verschiedene Sieger

- die DTM Saison endete mit einem packenden Finale, in dem BMW-Pilot

Marco Wittmann ein vierter Platz reichte, um sich nach 2014 zum

zweiten Mal zum DTM-Champion zu krönen. AUDI-Pilot Edoardo Mortara

gewann das Rennen, vor den Mercedes-Piloten Christian Vietoris und

Paul di Resta und beendet die Saison mit nur 4 Punkten Rückstand

hinter Wittmann. Sein ABT Team und AUDI haben Teammeisterschaft und

Herstellertitel gewonnen, 150.000 waren an den Hockenheimring

gepilgert und kamen voll auf ihre Kosten. Inga Stracke berichtet vom

Hockenheimring.



1. Beitrag mit O-Tönen von Inga Stracke.



O-Töne: Marco Wittmann -BMW (CHAMPION) // Jens Marquardt, BMW

Sportchef // Hans-Joachim (Striezel Stuck), DMSB-Präsident // Edoardo

Mortara -AUDI (Rennsieger und Vize-Champion) // Dieter Gass

(AUDI-DTM-Sportchef) // Christian Vietoris, Mercedes (P2 im

Finalrennen) // Ulrich Fritz, DTM-Chef Mercedes



Zusatz: Beitragsbausteine: für Österreich mit O-Ton Lucas Auer

(Mercedes), für Schweiz mit O-Ton Nico Müller (BMW)



Das Finalrennen sowie alle Rennen der Saison 2016 stehen auf

dtm.com und Youtube zur Verfügung.



Kommentare zur Pressemitteilung