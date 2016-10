Neue Westfälische (Bielefeld): Städte geben Notunterkünfte auf

Chance auf Flexibilität

Martin Fröhlich

(ots) - Vereine atmen auf, weil sie ihre Sporthallen

wieder nutzen können. Viele Flüchtlinge auch, weil sie endlich in

halbwegs bewohnbaren Unterkünften ein (vorübergehendes) Zuhause

finden. Und die Kommunen sowieso, weil die zurückgegangene Zahl der

Flüchtlinge den Druck auf die Verwaltungen mindert. Aber Vorsicht:

wer jetzt glaubt, dass Problem wäre gelöst, der könnte schon bald ein

böses Erwachen erleben. Es ist keine zehn Jahre her, dass Kommunen in

OWL Asylheime schlossen, die Gebäude verkauften oder abrissen und die

Grundstücke vermarkteten. Der Grund damals war, das kaum noch

Asylbewerber ins Land kamen. Das hat sich wenig später dramatisch

geändert. Nun sollen die Kommunen ja nicht überzählige

Unterbringungen nur aus Prinzip weiterbetreiben. Aber sie sollten die

halbe Verschnaufpause durch den geringeren Flüchtlingsandrang nutzen,

um flexible Konzepte zu erarbeiten. Mit denen könnten sie künftig

geregelter und ruhiger auf wechselnde Zahlen von Asylbewerbern

reagieren. Das Chaos, das vergangenes Jahr vielerorts herrschte, muss

sich ja nicht wiederholen, falls die Flüchtlingszahlen wieder

steigen. Und ausschließen kann das nun wirklich niemand.







