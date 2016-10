Hotel Nalserhof – Ihre Ferienwohnung Meraner Land

(firmenpresse) - Wandern in der Region Nals Südtirol



Während eines Urlaubes im Hotel Nalserhof können Sie viele Aktivitäten im Freien erleben. So sind Wandern und Biken im Sommer besonders beliebte Aktivitäten. Das Wanderparadies Südtirol zieht mit seinen wunderschönen Spazier- und Wanderwegen viele Wanderer an. Die Wanderungen entlang der Talsohle oder über die Mittelgebirgsterrassen bis in höhere Almregionen machen hierbei den besonderen Reiz Südtirols aus. Im Winter sind die Skigebiete lohnenswerte Ziele, die unter anderem mit ihren einfachen und flachen Pisten sehr familienfreundlich sind. Weiter können sich Urlauber auf Rodeln und Schneewanderungen freuen.





Außergewöhnlicher Wellness im Aparthotel Südtirol



In der Wellnessanlage können sich die Gäste des Hotels vollkommen erholen. Das Hotel bietet modernen Komfort und viel Raum für Entspannung. Direkt am Hotel liegt ein einzigartiger Garten-Park, welcher ein wahres Wohlfühl-Paradies ist. Hier können sich die Gäste des Hotels umringt von mediterranem Flair unter Palmen erholen. Die Apartments sind gemütlich sowie komfortabel und mit viel Liebe eingerichtet. So sind sie mit natürlichen und edlen Materialien ausgestattet.





Ferienwohnungen Südtirol – Das Hotel mit einer Kinder-Erlebniswelt



Kinder sind in dem Hotel Nalserhof stets gerne gesehene Gäste. Das Aparthotel Südtirol besitzt eine tolle Kinder-Erlebniswelt mit vielen Möglichkeiten zu laufen, klettern und zu schaukeln, wodurch sich das Hotel besonders für einen Familienurlaub eignet. Auch gibt es für die kleinen Gäste des Hotels ein Kinderbecken, in dem sie sich austoben können. Während dessen können Sie sich in der Sonne entspannen. Zudem besitzt das Aparthotel eine Wohlfühloase, welche unter anderem eine finnische Sauna und eine Dampfsauna umfasst. Auch können Sie sich hier mit Massagen und Entspannungsbädern erholen. So kann eine wohltuende Massage oder ein beruhigendes Lavendelbad Wunder wirken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.nalserhof.it









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nalserhof.it



Dies ist eine Pressemitteilung von

Hotel Nalserhof

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.10.2016 - 20:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1412858

Anzahl Zeichen: 2111

Kontakt-Informationen:

Firma: Hotel Nalserhof

Ansprechpartner: Tobias Kirschbaum

Stadt: Nals

Telefon: 021171289



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung