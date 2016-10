Rheinische Post: Verfall des Föderalismus

(ots) - von Martin Kessler



Wenn eine Regelung nur Gewinner hat, muss man als Bürger wachsam

sein. Den neuen Finanzpakt zwischen Bund und Ländern haben alle - von

der Kanzlerin bis zu den Ministerpräsidenten - begeistert gefeiert.

Kein Wunder: Merkel ist ein heikles Thema noch rechtzeitig vor dem

CDU-Parteitag losgeworden. Die Chefs und Chefinnen der Bundesländer

bekommen jede Menge Geld. Doch sie zahlen dafür - vom Bürger

unbemerkt. Denn der Bund hat im Gegenzug wieder einmal neue

Kompetenzen an sich gerissen. Forschungsministerin Wanka lockt die

Schulen mit Milliarden für die digitale Bildung. Die

Autobahnverwaltung geht in die Hände des Bundes über. Und beim

sozialen Wohnungsbau bestimmt Berlin über die Mittelvergabe. Wieder

haben die Länder an Handlungsspielraum eingebüßt. Wieder haben sich

die stolzen Ministerpräsidenten politisch verzwergt. Das Dilemma ist,

dass die Träger unseres Staatsgebildes, die Länder, finanziell mehr

und mehr von der Zentrale abhängig sind und im ureigenen Terrain

immer weniger bestimmen. So verfällt der Föderalismus.







Kommentare zur Pressemitteilung