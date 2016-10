Tante Tanne - Den Christbaum online kaufen

(firmenpresse) - Der zuverlässiger Weihnachtsbaumversand von Tante Tanne



Auf den Weihnachtsbaumversand von Tante Tanne können Sie sich vollkommen verlassen. Mit der Bestellfunktion für Ihren Weihnachtsbaum, erhalten Sie bei Tante Tanne eine besondere Funktion. Außerdem erhalten Sie Weihnachtsbäume von hoher Qualität. So wählt Tante Tanne seine Weihnachtsbäume handverlesen aus, welche aus nachhaltigem Anbau stammen. Diese Nachhaltigkeit wird von der Anpflanzung bis zur Kompostierung garantiert. So sind die Bäume, welche Ihr Zuhause mit Pracht schmücken, je nach Größe sieben bis zehn Jahre alt. Die Nordmanntannen stammen aus zertifiziertem Anbau und bieten die echte Tante Tanne Premium Qualität. Diese Zertifizierung erhalten sie durch den qualitativen sowie nachhaltigen Anbau nach den Standards, wie sie auch in der Lebensmittelerzeugung gelten.





Ein passender Weihnachtsbaum von Tante Tanne für Ihren Weihnachtsbaumständer



Bei Tante Tanne können Sie auch Zubehör kaufen. Denn zum nachhaltigen und perfekten Weihnachtsbaum bietet Tante Tanne auch die passende Weihnachtsbaum Deko an. Im Shop können Sie so Weihnachtsbaumschmuck-Sets in unterschiedlichen Farben und Stilen bestellen, die genau zu Ihrem Tante Tanne Christbaum passen. Mit der Deko von Tante Tanne wird jeder Kunde glücklich, sei er ein Freund der klassischen Weihnachtsbaumdekoration oder auch des bunten sowie fröhlichen Schmucks. Tante Tanne bietet für jeden modernen Geschmack und Einrichtungsstil die passende Farbkombination, die perfekt auf Kugeln und Dekoration abgestimmt ist.





Den Weihnachtsbaum liefern lassen



Die Kunden von Tante Tanne bekommen ihren Weihnachtsbaum bequem geliefert. Zusätzlich zum Weihnachtsbaum bietet Tante Tanne auch Weihnachtskugeln an. Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum kann ebenfalls sehr anstrengend sein. Sie sind es leid, jedes Jahr auf die Suche nach einem Weihnachtsbaum zu gehen und diesen anschließend mit viel Mühe am Auto zu befestigen? Mit Tante Tanne können Sie den perfekten Christbaum online kaufen. So bietet der Online Shop viele wunderschöne Weihnachtsbäume in verschiedenen Größen an. Der Shop liefert pünktlich zum Weihnachtsfest und zudem gibt es keine Versandkosten. Somit entsteht für die Kunden von Tante Tanne kein Stress und der Online Shop bietet so eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit.





Weiter Informationen finden Sie auf der Homepage: https://www.tantetanne.de/







