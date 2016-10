Die Weinstrassenhotels sind Ihre Hotels an der Südtiroler Weinstraße

(firmenpresse) - Das Kalterer See Hotel für einen Urlaub im Freien



In den Hotels am Kalterer See können Urlauber die wunderschöne Natur der Region vollends erleben. So bietet der Südtiroler Süden eine Vielzahl von Möglichkeiten die Region kennen zu lernen. Urlauber können die Region mit dem Mountainbike erkunden oder ein E-Bike leihen und mit diesem die wunderschöne Natur erleben. Auch können Sie hier an organisierten Cabrio Fahrten teilnehmen oder einen Ausflug zum Gardasee unternehmen.





Hotels Kalterer See – In den Wellnesshotels sind Sie stets willkommen



Mit der außergewöhnlichen Lage der Hotels können sich Urlauber auf einen ruhigen Urlaub freuen. So bestehen die Weinstrassenhotels aus 3 Hotels, welche in Südtirol liegen. Diese Weinstrassenhotels sind das charmante 4 Sterne S Gartenhotel Moser, welches am Montiggler See in Eppan liegt, das 5 Sterne Wellnesshotel Weinegg in Eppan und das 5 Sterne Wellnesshotel Seeleiten am Kalterer See. Die Südtiroler Weinstrassenhotels stehen für Genuss und Erholung pur. In den Hotels können die Urlauber jeglichen Komfort und nur den allerbesten Service genießen, sowie Wellness auf allerhöchstem Niveau erleben.





Wellnesshotels Südtirol – Die perfekten Hotels für eine sorgenfreie Erholung



In den Weinstrassenhotels steht das Wohlergehen der Gäste der Hotels stets im Vordergrund. So erleben Sie dort köstliche Gourmetfreuden und herzliche Gastfreundschaft. Auch bieten die Hotels traumhafte Wellness sowie eine malerische Naturwelt. Gourmets kommen hier mit der erstklassigen Küche der Hotels voll auf ihre Kosten, welche vorwiegend aus regionalen Produkten besteht. In den hervorragenden Wellnessbereichen der Hotels können sich die Gäste vollends erholen, denn hier geht es ausschließlich um Ihr Wohlergehen. So besitzen die Bereiche umfangreiche Beauty- und Spa-Angebote, die die Urlauber in eine reiche Welt der Sinne entführt. Hier können Sie sich ganzheitlich erholen und einzigartige Düfte, Aromen und gekonnte Handgriffe erleben. Die verwendeten Essenzen sind wohltuend für den Körper der Urlauber und lösen Blockaden und lassen Sie durchatmen und Sorgen vergessen.





